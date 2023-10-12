https://ria.ru/20231012/musor-1902158480.html

В России могут разрешить сжигание мусора на землях общего пользования

В России могут разрешить сжигание мусора на землях общего пользования - РИА Новости, 12.10.2023

В России могут разрешить сжигание мусора на землях общего пользования

МЧС России предлагает разрешить с 1 марта 2025 года сжигание мусора, в том числе сухой травы и листьев, на землях общего пользования и на территории частных... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T04:08

2023-10-12T04:08

2023-10-12T04:08

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878236792_158:0:3799:2048_1920x0_80_0_0_9be53ce3ef34cd82358ca5aa19b7a959.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает разрешить с 1 марта 2025 года сжигание мусора, в том числе сухой травы и листьев, на землях общего пользования и на территории частных домовладений в специально оборудованных для этого местах. "Предлагается разрешить сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на землях общего пользования и на территориях частных домовладений на специально отведенных и оборудованных местах: в ямах от 0,3 метра глубиной и до 1 метра в диаметре; в бочках объемом до 1 кубометра из негорючих материалов; в садах и огородах на расстоянии более 15 метров от зданий, сооружений и иных построек", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Отмечается, что соответствующие поправки содержатся в проекте постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации", который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Текст проекта постановления размещен для общественного обсуждения. В случае одобрения постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20231006/rf-1900948912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество