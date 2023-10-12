https://ria.ru/20231012/mosty-1902270638.html
В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостовых сооружениях
В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостовых сооружениях - РИА Новости, 12.10.2023
В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостовых сооружениях
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже 80% работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:18
2023-10-12T15:18
2023-10-12T15:18
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже 80% работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают замену деформационных швов на инженерных сооружениях, уже выполнено 80% от общего плана. Обновили конструкции на 30 объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский МКАД (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Он отметил, что эти работы проводятся в рамках текущего содержания инженерных объектов. "Они необходимы, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – сообщил Бирюков. Отмечается, что всего в этом году заменят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях. При проведении работ перекрываются поочередно по одной полосе движения.
https://ria.ru/20231010/kapremont-1901743749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже 80% работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают замену деформационных швов на инженерных сооружениях, уже выполнено 80% от общего плана. Обновили конструкции на 30 объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский МКАД (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства
.
Он отметил, что эти работы проводятся в рамках текущего содержания инженерных объектов.
"Они необходимы, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – сообщил Бирюков.
Отмечается, что всего в этом году заменят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях. При проведении работ перекрываются поочередно по одной полосе движения.
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