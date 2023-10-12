https://ria.ru/20231012/mosty-1902270638.html

В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостовых сооружениях

В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостовых сооружениях - РИА Новости, 12.10.2023

В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостовых сооружениях

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже 80% работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:18

2023-10-12T15:18

2023-10-12T15:18

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже 80% работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают замену деформационных швов на инженерных сооружениях, уже выполнено 80% от общего плана. Обновили конструкции на 30 объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский МКАД (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Он отметил, что эти работы проводятся в рамках текущего содержания инженерных объектов. "Они необходимы, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – сообщил Бирюков. Отмечается, что всего в этом году заменят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях. При проведении работ перекрываются поочередно по одной полосе движения.

https://ria.ru/20231010/kapremont-1901743749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, москва, городское хозяйство москвы