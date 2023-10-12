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Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 12.10.2023
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09:43 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/moshenniki-1902186300.html
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 12.10.2023
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников
Телефонные мошенники начали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих "контакт-центров", чтобы войти к потенциальным... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:43
2023-10-12T09:43
технологии
втб
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники начали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих "контакт-центров", чтобы войти к потенциальным жертвам в доверие, говорится в сообщении ВТБ. "ВТБ предупреждает, что мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих "контакт-центров". Используя такой прием, они рассчитывают укрепить доверие собеседника в том, что звонок действительно идет в банк", - отметили специалисты. Уточняется, что злоумышленники звонят потенциальной жертве и сбрасывают звонок, не дожидаясь ответа. Когда собеседник перезванивает неизвестному абоненту и слышит знакомую композицию, то у него появляется чувство уверенности, что он действительно связывается с банком. Далее мошенники действуют по стандартной схеме - в беседу вступает псевдосотрудник банка и пытается разными способами получить коды из смс-сообщений, логины или пароли для входа в учетную запись онлайн-банка. Получив доступ к счету клиента, они выводят деньги и исчезают, рассказали в ВТБ. "Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и могут манипулировать эмоциями своих жертв. Уловка с использованием знакомой мелодии - это часть мошеннической схемы. Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем, и склонить к необдуманным действиям. Мы рекомендуем в любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк ", - отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.
https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html
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технологии, втб, россия
Технологии, ВТБ, Россия
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

ВТБ: мошеннические колл-центры стали использовать музыку из рекламы банков

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руке
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Смартфон в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники начали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих "контакт-центров", чтобы войти к потенциальным жертвам в доверие, говорится в сообщении ВТБ.
«
"ВТБ предупреждает, что мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих "контакт-центров". Используя такой прием, они рассчитывают укрепить доверие собеседника в том, что звонок действительно идет в банк", - отметили специалисты.
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Уточняется, что злоумышленники звонят потенциальной жертве и сбрасывают звонок, не дожидаясь ответа. Когда собеседник перезванивает неизвестному абоненту и слышит знакомую композицию, то у него появляется чувство уверенности, что он действительно связывается с банком.
Далее мошенники действуют по стандартной схеме - в беседу вступает псевдосотрудник банка и пытается разными способами получить коды из смс-сообщений, логины или пароли для входа в учетную запись онлайн-банка. Получив доступ к счету клиента, они выводят деньги и исчезают, рассказали в ВТБ.
«
"Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и могут манипулировать эмоциями своих жертв. Уловка с использованием знакомой мелодии - это часть мошеннической схемы. Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем, и склонить к необдуманным действиям. Мы рекомендуем в любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк ", - отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.
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