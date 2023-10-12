https://ria.ru/20231012/moshennichestvo-1902163043.html

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "переводом денег СБУ"

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "переводом денег СБУ" - РИА Новости, 12.10.2023

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "переводом денег СБУ"

Телефонные мошенники стали звонить россиянам якобы от имени их начальников и заявлять, что находятся в ФСБ, а позже подключать к разговору лже-куратора из... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T06:13

2023-10-12T06:13

2023-10-12T06:43

россия

фсб

сбербанк россии

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам якобы от имени их начальников и заявлять, что находятся в ФСБ, а позже подключать к разговору лже-куратора из спецслужбы, который рассказывает потенциальной жертве об угрозе перевода с ее банковского счета в пользу СБУ, рассказали РИА Новости в Сбербанке. "Мошенники применили следующий сценарий: они нашли в интернете место работы жертвы, создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя ее организации и позвонили от его имени. Лже-руководитель сообщил, что находится в ФСБ и подключил к общению "куратора от ФСБ", - рассказали в банке. После лже-куратор сообщил жертве, что ее денежные средства в опасности, все хотят перевести пособнику СБУ, находящемуся в федеральном розыске. "Сказали, что клиент в случае перевода денег будет осужден за государственную измену и шпионаж, однако в связи с тем, что руководитель организации дал хорошую характеристику, попросил снять все средства и разместить на "безопасном счете", - добавили в банке. Сбербанк обнаружил эту схему после того, как клиент связался с сотрудником банка с целью закрытия всех вкладов с потерей больших процентов и снятия наличных. При этом операция для вкладчика была нехарактерной и к работе подключилась служба безопасности банка. "В ходе встречи клиент вел себя нервно, переписывался с неизвестными по мессенджеру Telegram, скрытно фотографировал и снимал на видео, причину закрытия вклада с потерей прибыли назвать отказался. Сотрудники приняли решение не снимать блокировку и сообщили родственникам", - указали в Сбербанке, добавив, что на следующий день вкладчик подал заявление в ОМВД России против мошенников.

https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899153728.html

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россия, фсб, сбербанк россии, служба безопасности украины