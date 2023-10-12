https://ria.ru/20231012/moshennichestvo-1902163043.html
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "переводом денег СБУ"
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "переводом денег СБУ" - РИА Новости, 12.10.2023
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "переводом денег СБУ"
Телефонные мошенники стали звонить россиянам якобы от имени их начальников и заявлять, что находятся в ФСБ, а позже подключать к разговору лже-куратора из... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:13
2023-10-12T06:13
2023-10-12T06:43
россия
фсб
сбербанк россии
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам якобы от имени их начальников и заявлять, что находятся в ФСБ, а позже подключать к разговору лже-куратора из спецслужбы, который рассказывает потенциальной жертве об угрозе перевода с ее банковского счета в пользу СБУ, рассказали РИА Новости в Сбербанке. "Мошенники применили следующий сценарий: они нашли в интернете место работы жертвы, создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя ее организации и позвонили от его имени. Лже-руководитель сообщил, что находится в ФСБ и подключил к общению "куратора от ФСБ", - рассказали в банке. После лже-куратор сообщил жертве, что ее денежные средства в опасности, все хотят перевести пособнику СБУ, находящемуся в федеральном розыске. "Сказали, что клиент в случае перевода денег будет осужден за государственную измену и шпионаж, однако в связи с тем, что руководитель организации дал хорошую характеристику, попросил снять все средства и разместить на "безопасном счете", - добавили в банке. Сбербанк обнаружил эту схему после того, как клиент связался с сотрудником банка с целью закрытия всех вкладов с потерей больших процентов и снятия наличных. При этом операция для вкладчика была нехарактерной и к работе подключилась служба безопасности банка. "В ходе встречи клиент вел себя нервно, переписывался с неизвестными по мессенджеру Telegram, скрытно фотографировал и снимал на видео, причину закрытия вклада с потерей прибыли назвать отказался. Сотрудники приняли решение не снимать блокировку и сообщили родственникам", - указали в Сбербанке, добавив, что на следующий день вкладчик подал заявление в ОМВД России против мошенников.
https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899153728.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фсб, сбербанк россии, служба безопасности украины
Россия, ФСБ, Сбербанк России, Служба безопасности Украины
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "переводом денег СБУ"
Сбербанк: мошенники могут сообщать жертве о якобы переводе ее денег СБУ
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам якобы от имени их начальников и заявлять, что находятся в ФСБ, а позже подключать к разговору лже-куратора из спецслужбы, который рассказывает потенциальной жертве об угрозе перевода с ее банковского счета в пользу СБУ, рассказали РИА Новости в Сбербанке.
«
"Мошенники применили следующий сценарий: они нашли в интернете место работы жертвы, создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя ее организации и позвонили от его имени. Лже-руководитель сообщил, что находится в ФСБ и подключил к общению "куратора от ФСБ", - рассказали в банке.
После лже-куратор сообщил жертве, что ее денежные средства в опасности, все хотят перевести пособнику СБУ, находящемуся в федеральном розыске. "Сказали, что клиент в случае перевода денег будет осужден за государственную измену и шпионаж, однако в связи с тем, что руководитель организации дал хорошую характеристику, попросил снять все средства и разместить на "безопасном счете", - добавили в банке.
Сбербанк обнаружил эту схему после того, как клиент связался с сотрудником банка с целью закрытия всех вкладов с потерей больших процентов и снятия наличных. При этом операция для вкладчика была нехарактерной и к работе подключилась служба безопасности банка.
"В ходе встречи клиент вел себя нервно, переписывался с неизвестными по мессенджеру Telegram, скрытно фотографировал и снимал на видео, причину закрытия вклада с потерей прибыли назвать отказался. Сотрудники приняли решение не снимать блокировку и сообщили родственникам", - указали в Сбербанке, добавив, что на следующий день вкладчик подал заявление в ОМВД России
против мошенников.
Эксперты: мошенники стали чаще атаковать россиян в 2023 году