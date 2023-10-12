https://ria.ru/20231012/medikamenty-1902403050.html

Ирак направит гумпомощь в сектор Газа

Ирак направит гумпомощь в сектор Газа - РИА Новости, 12.10.2023

Ирак направит гумпомощь в сектор Газа

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал указание отправить в сектор Газа гуманитарную помощь, в основном - необходимые медицинские препараты, на фоне... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:45

2023-10-12T23:45

2023-10-12T23:45

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БАГДАД, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал указание отправить в сектор Газа гуманитарную помощь, в основном - необходимые медицинские препараты, на фоне большого количества жертв и раненых в результате израильских бомбардировок, сообщил РИА Новости представитель правительства Ирака Бассам аль-Авади. "В подтверждение твердой и принципиальной позиции Ирака по палестинскому вопросу премьер-министр Мухаммед ас-Судани распорядился направить гуманитарную помощь в сектор Газа, осажденный оккупационными силами, в координации с властями Египта", - сказал аль-Авади. Он указал, что помощь включает лекарства и медицинские препараты, а также предметы первой необходимости. Ранее власти Египта объявили, что будут принимать гуманитарную помощь из других стран в аэропорту в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, чтобы оттуда через КПП Рафах доставлять в сектор Газа, который несколько дней подвергается интенсивным израильским бомбардировкам. В четверг в Эль-Ариш прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из Иордании. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, израиль, ирак, эль-ариш, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас