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Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году - РИА Новости, 12.10.2023
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20:08 12.10.2023 (обновлено: 20:18 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/manturov-1902372259.html
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году - РИА Новости, 12.10.2023
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году
Тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году, его прототип ожидается к марту следующего года, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:08
2023-10-12T20:18
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году, его прототип ожидается к марту следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров. "К 2030 году должен появиться двигатель с рабочим названием ПД-35. Не факт, что это будет 35 тонн - это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35", - сказал он в ходе российского конгресса двигатестроителей. Разработкой такого двигателя уже занимается ОДК (входит в "Ростех"). "В марте следующего года мы будем видеть демонстратор, и тогда будет более понятно, но не окончательно, но уже по крайней мере будет более ясно, какой тоннаж будет", - добавил вице-премьер. Мантуров пояснил, что этот двигатель планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация, ростех
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году

Мантуров заявил о планах разработать в России тяжелый авиадвигатель к 2030 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Денис Мантуров
 Денис Мантуров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году, его прототип ожидается к марту следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"К 2030 году должен появиться двигатель с рабочим названием ПД-35. Не факт, что это будет 35 тонн - это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35", - сказал он в ходе российского конгресса двигатестроителей. Разработкой такого двигателя уже занимается ОДК (входит в "Ростех").
"В марте следующего года мы будем видеть демонстратор, и тогда будет более понятно, но не окончательно, но уже по крайней мере будет более ясно, какой тоннаж будет", - добавил вице-премьер.
Мантуров пояснил, что этот двигатель планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная двигателестроительная корпорацияРостех
 
 
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