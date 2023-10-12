https://ria.ru/20231012/manturov-1902372259.html
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году - РИА Новости, 12.10.2023
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году
Тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году, его прототип ожидается к марту следующего года, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:08
2023-10-12T20:08
2023-10-12T20:18
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878622573_0:91:2949:1750_1920x0_80_0_0_8ea839486031a37e2eb02ba3e17675c2.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году, его прототип ожидается к марту следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров. "К 2030 году должен появиться двигатель с рабочим названием ПД-35. Не факт, что это будет 35 тонн - это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35", - сказал он в ходе российского конгресса двигатестроителей. Разработкой такого двигателя уже занимается ОДК (входит в "Ростех"). "В марте следующего года мы будем видеть демонстратор, и тогда будет более понятно, но не окончательно, но уже по крайней мере будет более ясно, какой тоннаж будет", - добавил вице-премьер. Мантуров пояснил, что этот двигатель планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878622573_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_c2b9b781b24b27dcacb40335775e7d1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация, ростех
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году
Мантуров заявил о планах разработать в России тяжелый авиадвигатель к 2030 году