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Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе - РИА Новости, 12.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
19:21 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/malkov-1902363324.html
Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе
Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе - РИА Новости, 12.10.2023
Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе
Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проект Российского общества "Знание" по созданию в регионе Дома знаний – площадки для развития и реализаций... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:21
2023-10-12T19:21
рязанская область
рязанская область
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павел малков
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проект Российского общества "Знание" по созданию в регионе Дома знаний – площадки для развития и реализаций идей молодежи, сообщила пресс-служба правительство региона. В четверг в правительстве Рязанской области состоялась встреча Павла Малкова с заместителем генерального директора Российского общества "Знание" Георгием Будным. Они приняли участие в первом заседании наблюдательного совета Рязанского регионального отделения общества, а также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и обществом "Знание". "Губернатор поддержал предложение о разработке совместного плана мероприятий, который предполагает просветительскую деятельность в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры, спорта. А также инициативу создания в регионе Дома знаний – новой площадки с широкими возможностями для всестороннего развития молодежи и реализации их полезных, социально значимых идей, для проектов, которые реализуются под эгидой регионального отделения Российского общества "Знание", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что Дом знаний может стать частью проекта по созданию молодежного креативного пространства в Рязани. Предложение планируется проработать совместно со всеми заинтересованными сторонами. "Хотелось, чтобы наше сотрудничество было максимально в практической плоскости, нацеленным на реальный результат. Готовы в этом ключе работать дальше. Вижу, что у нас с вами здесь одинаковые подходы к работе, это радует", – подчеркнул Малков. Заместитель гендиректора Российского общества "Знание" поблагодарил за активную позицию региона в решении задач, поставленных президентом РФ по развитию и масштабированию просветительской деятельности в стране. "Рязанское региональное отделение общества "Знание" входит в пятерку лидеров по ЦФО, проводится большая просветительская работа, особенно с молодежью. Есть хорошие результаты по итогам наших конкурсов, в которых рязанцы активно участвуют", - сказал Будный.
https://ria.ru/20231011/nagrady-1902099033.html
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рязанская область, рязань, россия, павел малков, российское общество "знание"
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Россия, Павел Малков, Российское общество "Знание"
Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе

Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проект Российского общества "Знание" по созданию в регионе Дома знаний – площадки для развития и реализаций идей молодежи, сообщила пресс-служба правительство региона.
В четверг в правительстве Рязанской области состоялась встреча Павла Малкова с заместителем генерального директора Российского общества "Знание" Георгием Будным. Они приняли участие в первом заседании наблюдательного совета Рязанского регионального отделения общества, а также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и обществом "Знание".
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"Губернатор поддержал предложение о разработке совместного плана мероприятий, который предполагает просветительскую деятельность в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры, спорта. А также инициативу создания в регионе Дома знаний – новой площадки с широкими возможностями для всестороннего развития молодежи и реализации их полезных, социально значимых идей, для проектов, которые реализуются под эгидой регионального отделения Российского общества "Знание", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что Дом знаний может стать частью проекта по созданию молодежного креативного пространства в Рязани. Предложение планируется проработать совместно со всеми заинтересованными сторонами.
"Хотелось, чтобы наше сотрудничество было максимально в практической плоскости, нацеленным на реальный результат. Готовы в этом ключе работать дальше. Вижу, что у нас с вами здесь одинаковые подходы к работе, это радует", – подчеркнул Малков.
Заместитель гендиректора Российского общества "Знание" поблагодарил за активную позицию региона в решении задач, поставленных президентом РФ по развитию и масштабированию просветительской деятельности в стране.
"Рязанское региональное отделение общества "Знание" входит в пятерку лидеров по ЦФО, проводится большая просветительская работа, особенно с молодежью. Есть хорошие результаты по итогам наших конкурсов, в которых рязанцы активно участвуют", - сказал Будный.
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