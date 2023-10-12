https://ria.ru/20231012/malkov-1902363324.html

Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе

Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе - РИА Новости, 12.10.2023

Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе

Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проект Российского общества "Знание" по созданию в регионе Дома знаний – площадки для развития и реализаций... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:21

2023-10-12T19:21

2023-10-12T19:21

рязанская область

рязанская область

рязань

россия

павел малков

российское общество "знание"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f25373176c08d299419cad41d3502c.jpg

РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал проект Российского общества "Знание" по созданию в регионе Дома знаний – площадки для развития и реализаций идей молодежи, сообщила пресс-служба правительство региона. В четверг в правительстве Рязанской области состоялась встреча Павла Малкова с заместителем генерального директора Российского общества "Знание" Георгием Будным. Они приняли участие в первом заседании наблюдательного совета Рязанского регионального отделения общества, а также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и обществом "Знание". "Губернатор поддержал предложение о разработке совместного плана мероприятий, который предполагает просветительскую деятельность в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры, спорта. А также инициативу создания в регионе Дома знаний – новой площадки с широкими возможностями для всестороннего развития молодежи и реализации их полезных, социально значимых идей, для проектов, которые реализуются под эгидой регионального отделения Российского общества "Знание", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что Дом знаний может стать частью проекта по созданию молодежного креативного пространства в Рязани. Предложение планируется проработать совместно со всеми заинтересованными сторонами. "Хотелось, чтобы наше сотрудничество было максимально в практической плоскости, нацеленным на реальный результат. Готовы в этом ключе работать дальше. Вижу, что у нас с вами здесь одинаковые подходы к работе, это радует", – подчеркнул Малков. Заместитель гендиректора Российского общества "Знание" поблагодарил за активную позицию региона в решении задач, поставленных президентом РФ по развитию и масштабированию просветительской деятельности в стране. "Рязанское региональное отделение общества "Знание" входит в пятерку лидеров по ЦФО, проводится большая просветительская работа, особенно с молодежью. Есть хорошие результаты по итогам наших конкурсов, в которых рязанцы активно участвуют", - сказал Будный.

https://ria.ru/20231011/nagrady-1902099033.html

https://ria.ru/20231010/ryazan-1901803463.html

рязанская область

рязань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, рязань, россия, павел малков, российское общество "знание"