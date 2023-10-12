https://ria.ru/20231012/kurorty-1902366916.html

Горнолыжные курорты Сочи объединит пешеходная зона на высоте 780 метров

Горнолыжные курорты Сочи объединит пешеходная зона на высоте 780 метров - РИА Новости, 12.10.2023

Горнолыжные курорты Сочи объединит пешеходная зона на высоте 780 метров

Трасса на высоте 780 метров над уровнем моря соединит горнолыжные курорты Сочи, пешеходная зона будет удобной для всех отдыхающих, включая маломобильных... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:46

2023-10-12T19:46

2023-10-12T19:47

краснодарский край

краснодарский край

сочи

красная поляна

роза хутор

газпром

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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Трасса на высоте 780 метров над уровнем моря соединит горнолыжные курорты Сочи, пешеходная зона будет удобной для всех отдыхающих, включая маломобильных граждан, проект будет реализован в 2026-2027 годах, сообщила пресс-служба Краснодарского края. "До конца 2023 года планируем завершить строительство соединительной трассы между курортами "Газпром Поляна" (Альпика) и "Роза Хутор" на отметке 780 метров над уровнем моря. Все мероприятия в соответствии с "дорожной картой" завершим в 2026-2027 годах", – передает пресс-служба краевой администрации слова заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инны Петуховой, сказанные в ходе совещания. Отмечается, что в рамках проекта планируют объединить горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Газпром" и "Роза Хутор", поселки Эсто-Садок и Красную Поляну. Консолидировать работу муниципалитета и горнолыжных курортов поручено министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, при реализации проекта необходимо уделить особое внимание доступности маршрута для маломобильных граждан. Таким образом, пешеходная зона должна быть удобной для всех отдыхающих и при этом не ограничивать движение транспорта. "Дорожная карта" проекта предусматривает три этапа реализации. Это "Благоустройство маршрута поселок Красная Поляна – поселок "Эсто-Садок", "Благоустройство улицы Эстонская", а также "Соединение улицы Эстонская от ресторана "Шале" с улицей Березовой". Первые этапы уже реализуются. По третьему - прорабатывается вопрос источника финансирования, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

краснодарский край

сочи

красная поляна

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краснодарский край, сочи, красная поляна, роза хутор, газпром