https://ria.ru/20231012/kompleks-1902251843.html

Ефимов: в районе Филевский парк инвестор построит образовательный комплекс

Ефимов: в районе Филевский парк инвестор построит образовательный комплекс - РИА Новости, 12.10.2023

Ефимов: в районе Филевский парк инвестор построит образовательный комплекс

Москва согласовала договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу, заявил... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:10

2023-10-12T14:10

2023-10-12T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва согласовала договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, инвесторы активно участвуют в строительстве социальной инфраструктуры: совместно с объектами жилой недвижимости они также возводят медицинские, школьные и дошкольные учреждения."В частности, Москва согласовала строительство образовательного комплекса для 1,3 тысячи школьников и дошкольников в районе Филевский парк. Завершить работы девелопер должен во втором квартале 2027 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По информации пресс-службы, в столице в феврале 2021 года был утвержден новый механизм, который позволяет обеспечить жителей необходимыми социальными, инженерными и транспортными объектами инфраструктуры. Договоры, которые заключают девелоперы, предполагают их участие в развитии Москвы и благоустройстве ее территорий. При строительстве жилых домов обязательным является строительство социально-значимых объектов."Образовательный комплекс будет построен по адресу: Береговой проезд, владение 2В. Он включит здание школы, в которой смогут учиться тысяча человек и детсад для 300 детей", – уточнил министр правительства столицы, глава департамента московского имущества Максим Гаман.

https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва