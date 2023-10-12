https://ria.ru/20231012/kompleks-1902251843.html
Ефимов: в районе Филевский парк инвестор построит образовательный комплекс
Ефимов: в районе Филевский парк инвестор построит образовательный комплекс - РИА Новости, 12.10.2023
Ефимов: в районе Филевский парк инвестор построит образовательный комплекс
Москва согласовала договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу, заявил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:10
2023-10-12T14:10
2023-10-12T14:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва согласовала договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, инвесторы активно участвуют в строительстве социальной инфраструктуры: совместно с объектами жилой недвижимости они также возводят медицинские, школьные и дошкольные учреждения."В частности, Москва согласовала строительство образовательного комплекса для 1,3 тысячи школьников и дошкольников в районе Филевский парк. Завершить работы девелопер должен во втором квартале 2027 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По информации пресс-службы, в столице в феврале 2021 года был утвержден новый механизм, который позволяет обеспечить жителей необходимыми социальными, инженерными и транспортными объектами инфраструктуры. Договоры, которые заключают девелоперы, предполагают их участие в развитии Москвы и благоустройстве ее территорий. При строительстве жилых домов обязательным является строительство социально-значимых объектов."Образовательный комплекс будет построен по адресу: Береговой проезд, владение 2В. Он включит здание школы, в которой смогут учиться тысяча человек и детсад для 300 детей", – уточнил министр правительства столицы, глава департамента московского имущества Максим Гаман.
https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва согласовала договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, инвесторы активно участвуют в строительстве социальной инфраструктуры: совместно с объектами жилой недвижимости они также возводят медицинские, школьные и дошкольные учреждения.
"В частности, Москва согласовала строительство образовательного комплекса для 1,3 тысячи школьников и дошкольников в районе Филевский парк. Завершить работы девелопер должен во втором квартале 2027 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По информации пресс-службы, в столице в феврале 2021 года был утвержден новый механизм, который позволяет обеспечить жителей необходимыми социальными, инженерными и транспортными объектами инфраструктуры. Договоры, которые заключают девелоперы, предполагают их участие в развитии Москвы и благоустройстве ее территорий. При строительстве жилых домов обязательным является строительство социально-значимых объектов.
"Образовательный комплекс будет построен по адресу: Береговой проезд, владение 2В. Он включит здание школы, в которой смогут учиться тысяча человек и детсад для 300 детей", – уточнил министр правительства столицы, глава департамента московского имущества Максим Гаман
.
Ефимов: объем промышленного производства Москвы вырос на 12%