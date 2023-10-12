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Более 100 компаний Подмосковья воспользовались "Землей за один рубль" - РИА Новости, 12.10.2023
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Новости Подмосковья
 
14:49 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kompanii-1902265709.html
Более 100 компаний Подмосковья воспользовались "Землей за один рубль"
Более 100 компаний Подмосковья воспользовались "Землей за один рубль" - РИА Новости, 12.10.2023
Более 100 компаний Подмосковья воспользовались "Землей за один рубль"
С 2022 года в Московской области работает программа "Земля за один рубль" в целях поддержки проектов в сфере импортозамещения, ею воспользовались уже более 100... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:49
2023-10-12T14:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. С 2022 года в Московской области работает программа "Земля за один рубль" в целях поддержки проектов в сфере импортозамещения, ею воспользовались уже более 100 компаний региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья. Зампред правительства - министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что сегодня программой поддержки импортозамещения "Земля за один рубль" воспользовались уже 112 компаний. Суммарно объем заявленных инвестиций по проектам достигает 52 миллиарда рублей. На предприятиях создадут 8,8 тысячи трудовых вакансий для жителей Московской области. "Для удобства предпринимателей информация о доступных по программе земельных участках отображена на инвестиционной карте Московской области, которая позволяет подобрать участок и подать заявку на его получение. На данный момент бизнесу доступно более 120 участков в рамках программы "Земля за один рубль", — сказала Зиновьева. В пресс-службе отметили, что на земельных участках, предоставленных по программе "Земля за один рубль", построят 116 новых предприятий. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что в общей сложности в проекте импортозамещения задействованы 50 муниципалитетов. По каждому участку было проведено исследование, чтобы установить целесообразность возведения того или иного объекта недвижимости."Инвесторы сопровождаются на всех этапах предоставления земли: от согласования проектной документации до запуска производства, в этом оказывает содействие непосредственно как инвестиционный блок, так и Центр содействия строительству Московской области. С марта 2022 года уже сдано в аренду на льготных условиях 133 участка общей площадью 550 гектаров. Преимущественно инвесторы для своих бизнес-проектов выбирают площади от 1 до 70 гектаров" - уточнила Адигамова. В пресс-службе добавили, что ИП и юрлица, которые готовы создавать и развивать импортозамещающие производства региона могут подать заявку на получение земельного участка в рамках программы "Земля за один рубль". На инвесткарте региона созданной в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье можно осуществить подбор земельного участка для реализации проекта и подать заявку на его получение.
https://ria.ru/20231010/nekdvizhimost-1901758137.html
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московская область (подмосковье), импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение

Более 100 компаний Подмосковья воспользовались "Землей за один рубль"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. С 2022 года в Московской области работает программа "Земля за один рубль" в целях поддержки проектов в сфере импортозамещения, ею воспользовались уже более 100 компаний региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Зампред правительства - министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что сегодня программой поддержки импортозамещения "Земля за один рубль" воспользовались уже 112 компаний. Суммарно объем заявленных инвестиций по проектам достигает 52 миллиарда рублей. На предприятиях создадут 8,8 тысячи трудовых вакансий для жителей Московской области.
"Для удобства предпринимателей информация о доступных по программе земельных участках отображена на инвестиционной карте Московской области, которая позволяет подобрать участок и подать заявку на его получение. На данный момент бизнесу доступно более 120 участков в рамках программы "Земля за один рубль", — сказала Зиновьева.
В пресс-службе отметили, что на земельных участках, предоставленных по программе "Земля за один рубль", построят 116 новых предприятий. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что в общей сложности в проекте импортозамещения задействованы 50 муниципалитетов. По каждому участку было проведено исследование, чтобы установить целесообразность возведения того или иного объекта недвижимости.
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Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн
10 октября, 13:52
"Инвесторы сопровождаются на всех этапах предоставления земли: от согласования проектной документации до запуска производства, в этом оказывает содействие непосредственно как инвестиционный блок, так и Центр содействия строительству Московской области. С марта 2022 года уже сдано в аренду на льготных условиях 133 участка общей площадью 550 гектаров. Преимущественно инвесторы для своих бизнес-проектов выбирают площади от 1 до 70 гектаров" - уточнила Адигамова.
В пресс-службе добавили, что ИП и юрлица, которые готовы создавать и развивать импортозамещающие производства региона могут подать заявку на получение земельного участка в рамках программы "Земля за один рубль".
На инвесткарте региона созданной в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье можно осуществить подбор земельного участка для реализации проекта и подать заявку на его получение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Импортозамещение
 
 
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