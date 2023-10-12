Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием дипотношений между странами
Путин: связи между Россией и КНДР активно развиваются на всех направлениях
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, отметив, что связи продолжают активно развиваться на всех направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. В 1948 году СССР первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику. С тех пор между Москвой и Пхеньяном установились прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества. С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме Восточный", - говорится в телеграмме президента РФ.
"Уверен, что реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - добавил президент.
Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.