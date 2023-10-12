https://ria.ru/20231012/kndr-1902163179.html
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР - РИА Новости, 12.10.2023
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР
Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну отметил активное развитие двусторонних отношений и выразил уверенность, что... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:16
2023-10-12T06:16
2023-10-12T06:16
владимир путин
ким чен ын
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СЕУЛ, 12 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну отметил активное развитие двусторонних отношений и выразил уверенность, что дальнейший рост сотрудничества будет способствовать безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Путин направил 12 октября телеграмму, в которой поздравил северокорейского лидера с 75-летием установления дипломатических отношений между РФ и КНДР. Он отметил, что с момента признания КНДР СССР между Москвой и Пхеньяном установились "прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества". "С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме "Восточный". Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - цитирует текст телеграммы ЦТАК. Путин также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын также отправил в четверг поздравительную телеграмму президенту РФ, в которой выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Ким Чен Ын также пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их антироссийской политикой изоляции РФ.
https://ria.ru/20231001/kndr-1899723730.html
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владимир путин, ким чен ын, россия, корейский полуостров, ссср
Владимир Путин, Ким Чен Ын, Россия, Корейский полуостров, СССР
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР
ЦТАК: Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил развитие отношений России и КНДР
СЕУЛ, 12 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну отметил активное развитие двусторонних отношений и выразил уверенность, что дальнейший рост сотрудничества будет способствовать безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Путин направил 12 октября телеграмму, в которой поздравил северокорейского лидера с 75-летием установления дипломатических отношений между РФ и КНДР. Он отметил, что с момента признания КНДР СССР
между Москвой
и Пхеньяном
установились "прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества".
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией
"С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме "Восточный". Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - цитирует текст телеграммы ЦТАК.
Путин также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын также отправил в четверг поздравительную телеграмму президенту РФ, в которой выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Ким Чен Ын также пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их антироссийской политикой изоляции РФ.
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР