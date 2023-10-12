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Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений КНДР и России
Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений КНДР и России - РИА Новости, 12.10.2023
Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений КНДР и России
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:18
2023-10-12T01:18
2023-10-12T01:18
ким чен ын
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что поздравительная телеграмма была отправлена 12 октября. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения, которые сделали первый шаг благодаря предыдущим вождям, постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства,... а сегодня неустанно развиваются в направлении вечного процветания и устремленной в будущее новой эпохи", - сообщает агентство. В телеграмме говорится об уверенности северокорейского лидера в том, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Ким Чен Ын также пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их антироссийской политикой изоляции РФ.
https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899531938.html
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ким чен ын, владимир путин, россия
Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия
Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений КНДР и России
ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений КНДР и России
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что поздравительная телеграмма была отправлена 12 октября.
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"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения, которые сделали первый шаг благодаря предыдущим вождям, постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства,... а сегодня неустанно развиваются в направлении вечного процветания и устремленной в будущее новой эпохи", - сообщает агентство.
В телеграмме говорится об уверенности северокорейского лидера в том, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне.
Ким Чен Ын также пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их антироссийской политикой изоляции РФ
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