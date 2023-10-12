Рейтинг@Mail.ru
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kitay-1902220820.html
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 12.10.2023
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису
Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:24
2023-10-12T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
китай
жозеп боррель
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию South China Morning Post в преддверии своего визита в КНР. В четверг он начал дважды откладывавшийся свой визит в Китай, в рамках которого он проведет встречи с китайскими политиками и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР. Визит продлится до 14 октября. Боррель заявил газете, что ЕС "не полностью убежден" в том, что Китай является нейтральной стороной в вопросе украинского конфликта. Он добавил, что Украина также обеспокоена позицией Пекина, который никогда не осуждал начало Россией специальной военной операции. "Честно говоря, нас в Европе не полностью убедили аргументы Китая о том, что КНР занимает нейтральную позицию в этом конфликте", - заявил глава европейской дипломатии. По его мнению, "Китай, безусловно, может сделать больше, в том числе участвуя в "формуле мира", предложенной Украиной", и "еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Украину в том, что Китай не на стороне России". Дипломат отметил, что понимает, почему Китай не занимает ту же позицию, что и Европа, даже несмотря на предостережения о том, чтобы он не поддерживал позицию РФ. "Мы не ожидаем, что Китай будет придерживаться той же линии, что и Европа. Мы знаем расчеты и ограничения Китая, стоящие за этим конфликтом, а также их склонность смотреть на него через призму конкуренции с США", - добавил Боррель. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html
https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899659613.html
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884666126.html
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a94d6a3f92712a30346512bb0cc81e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису

Боррель: ЕС не до конца уверен в нейтралитете Китая по украинскому кризису

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию South China Morning Post в преддверии своего визита в КНР.
В четверг он начал дважды откладывавшийся свой визит в Китай, в рамках которого он проведет встречи с китайскими политиками и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР. Визит продлится до 14 октября.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
США бьют тревогу: Россия и Китай лишают Америку ключевой монополии
4 октября, 08:00
Боррель заявил газете, что ЕС "не полностью убежден" в том, что Китай является нейтральной стороной в вопросе украинского конфликта. Он добавил, что Украина также обеспокоена позицией Пекина, который никогда не осуждал начало Россией специальной военной операции. "Честно говоря, нас в Европе не полностью убедили аргументы Китая о том, что КНР занимает нейтральную позицию в этом конфликте", - заявил глава европейской дипломатии.
По его мнению, "Китай, безусловно, может сделать больше, в том числе участвуя в "формуле мира", предложенной Украиной", и "еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Украину в том, что Китай не на стороне России".
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Китай сократил продажи беспилотников Украине, пишут СМИ
30 сентября, 19:01
Дипломат отметил, что понимает, почему Китай не занимает ту же позицию, что и Европа, даже несмотря на предостережения о том, чтобы он не поддерживал позицию РФ. "Мы не ожидаем, что Китай будет придерживаться той же линии, что и Европа. Мы знаем расчеты и ограничения Китая, стоящие за этим конфликтом, а также их склонность смотреть на него через призму конкуренции с США", - добавил Боррель.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Киев оскорблен. В Китае откровенно высказались об Украине
17 июля, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала