https://ria.ru/20231012/kitay-1902220820.html

Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису

Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 12.10.2023

Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису

Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:24

2023-10-12T12:24

2023-10-12T12:24

специальная военная операция на украине

в мире

китай

жозеп боррель

евросоюз

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию South China Morning Post в преддверии своего визита в КНР. В четверг он начал дважды откладывавшийся свой визит в Китай, в рамках которого он проведет встречи с китайскими политиками и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР. Визит продлится до 14 октября. Боррель заявил газете, что ЕС "не полностью убежден" в том, что Китай является нейтральной стороной в вопросе украинского конфликта. Он добавил, что Украина также обеспокоена позицией Пекина, который никогда не осуждал начало Россией специальной военной операции. "Честно говоря, нас в Европе не полностью убедили аргументы Китая о том, что КНР занимает нейтральную позицию в этом конфликте", - заявил глава европейской дипломатии. По его мнению, "Китай, безусловно, может сделать больше, в том числе участвуя в "формуле мира", предложенной Украиной", и "еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Украину в том, что Китай не на стороне России". Дипломат отметил, что понимает, почему Китай не занимает ту же позицию, что и Европа, даже несмотря на предостережения о том, чтобы он не поддерживал позицию РФ. "Мы не ожидаем, что Китай будет придерживаться той же линии, что и Европа. Мы знаем расчеты и ограничения Китая, стоящие за этим конфликтом, а также их склонность смотреть на него через призму конкуренции с США", - добавил Боррель. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html

https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899659613.html

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884666126.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр