https://ria.ru/20231012/kitay-1902220820.html
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 12.10.2023
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису
Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:24
2023-10-12T12:24
2023-10-12T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
китай
жозеп боррель
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию South China Morning Post в преддверии своего визита в КНР. В четверг он начал дважды откладывавшийся свой визит в Китай, в рамках которого он проведет встречи с китайскими политиками и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР. Визит продлится до 14 октября. Боррель заявил газете, что ЕС "не полностью убежден" в том, что Китай является нейтральной стороной в вопросе украинского конфликта. Он добавил, что Украина также обеспокоена позицией Пекина, который никогда не осуждал начало Россией специальной военной операции. "Честно говоря, нас в Европе не полностью убедили аргументы Китая о том, что КНР занимает нейтральную позицию в этом конфликте", - заявил глава европейской дипломатии. По его мнению, "Китай, безусловно, может сделать больше, в том числе участвуя в "формуле мира", предложенной Украиной", и "еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Украину в том, что Китай не на стороне России". Дипломат отметил, что понимает, почему Китай не занимает ту же позицию, что и Европа, даже несмотря на предостережения о том, чтобы он не поддерживал позицию РФ. "Мы не ожидаем, что Китай будет придерживаться той же линии, что и Европа. Мы знаем расчеты и ограничения Китая, стоящие за этим конфликтом, а также их склонность смотреть на него через призму конкуренции с США", - добавил Боррель. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899659613.html
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884666126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель усомнился в нейтралитете Китая по украинскому кризису
Боррель: ЕС не до конца уверен в нейтралитете Китая по украинскому кризису
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не до конца уверен в нейтральной позиции Китая по украинскому кризису, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию South China Morning Post в преддверии своего визита в КНР.
В четверг он начал дважды откладывавшийся свой визит в Китай, в рамках которого он проведет встречи с китайскими политиками и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР. Визит продлится до 14 октября.
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Боррель заявил газете, что ЕС "не полностью убежден" в том, что Китай является нейтральной стороной в вопросе украинского конфликта. Он добавил, что Украина
также обеспокоена позицией Пекина
, который никогда не осуждал начало Россией
специальной военной операции. "Честно говоря, нас в Европе
не полностью убедили аргументы Китая о том, что КНР занимает нейтральную позицию в этом конфликте", - заявил глава европейской дипломатии.
По его мнению, "Китай, безусловно, может сделать больше, в том числе участвуя в "формуле мира", предложенной Украиной", и "еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Украину в том, что Китай не на стороне России".
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Дипломат отметил, что понимает, почему Китай не занимает ту же позицию, что и Европа, даже несмотря на предостережения о том, чтобы он не поддерживал позицию РФ. "Мы не ожидаем, что Китай будет придерживаться той же линии, что и Европа. Мы знаем расчеты и ограничения Китая, стоящие за этим конфликтом, а также их склонность смотреть на него через призму конкуренции с США", - добавил Боррель.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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