https://ria.ru/20231012/kirgiziya-1902215352.html

Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел

Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел - РИА Новости, 12.10.2023

Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел

Президент РФ Владимир Путин, который находится в Киргизии с официальным визитом, заявил, что этот визит давно назрел, он также отметил, что Россия является... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:59

2023-10-12T11:59

2023-10-12T11:59

киргизия

россия

владимир путин

политика

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится в Киргизии с официальным визитом, заявил, что этот визит давно назрел, он также отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику. "Хотел бы поблагодарить президента за приглашение. У нас есть, действительно, поводы хорошие, но и без поводов этот визит назрел уже. Мы давно об этом говорили. Я очень рад сегодня быть в Кыргызстане", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров в четверг. Он добавил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии и крупнейшим инвестором в киргизскую экономику - порядка 36% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в Киргизию составляют российские капиталовложения. "В прошлом году товарооборот увеличился на 37%, до рекордных почти 3,5 миллиардов долларов. А в первом полугодии текущего года прибавил еще 17,9%", - напомнил президент РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, россия, владимир путин, политика, садыр жапаров