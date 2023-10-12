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Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел - РИА Новости, 12.10.2023
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11:59 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kirgiziya-1902215352.html
Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел
Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел - РИА Новости, 12.10.2023
Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел
Президент РФ Владимир Путин, который находится в Киргизии с официальным визитом, заявил, что этот визит давно назрел, он также отметил, что Россия является... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:59
2023-10-12T11:59
киргизия
россия
владимир путин
политика
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится в Киргизии с официальным визитом, заявил, что этот визит давно назрел, он также отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику. "Хотел бы поблагодарить президента за приглашение. У нас есть, действительно, поводы хорошие, но и без поводов этот визит назрел уже. Мы давно об этом говорили. Я очень рад сегодня быть в Кыргызстане", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров в четверг. Он добавил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии и крупнейшим инвестором в киргизскую экономику - порядка 36% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в Киргизию составляют российские капиталовложения. "В прошлом году товарооборот увеличился на 37%, до рекордных почти 3,5 миллиардов долларов. А в первом полугодии текущего года прибавил еще 17,9%", - напомнил президент РФ.
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киргизия, россия, владимир путин, политика, садыр жапаров
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Политика, Садыр Жапаров
Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел

Путин поблагодарил Жапарова за давно назревшее приглашение в Киргизию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится в Киргизии с официальным визитом, заявил, что этот визит давно назрел, он также отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику.
"Хотел бы поблагодарить президента за приглашение. У нас есть, действительно, поводы хорошие, но и без поводов этот визит назрел уже. Мы давно об этом говорили. Я очень рад сегодня быть в Кыргызстане", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров в четверг.
Он добавил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии и крупнейшим инвестором в киргизскую экономику - порядка 36% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в Киргизию составляют российские капиталовложения.
"В прошлом году товарооборот увеличился на 37%, до рекордных почти 3,5 миллиардов долларов. А в первом полугодии текущего года прибавил еще 17,9%", - напомнил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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