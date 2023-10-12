https://ria.ru/20231012/kiev-1902093689.html
"Настала последняя фаза этого конфликта". Что задумали в Киеве
"Настала последняя фаза этого конфликта". Что задумали в Киеве - РИА Новости, 12.10.2023
"Настала последняя фаза этого конфликта". Что задумали в Киеве
На Украине обсуждают очередной план ликвидации канонической УПЦ. Его разработали спецслужбы. Разделаться с крупнейшей в стране религиозной организацией... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:00
2023-10-12T08:00
2023-10-12T08:04
религия
украина
киев
одесская область
владимир зеленский
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_37:58:1224:726_1920x0_80_0_0_67c101d7d38f8d6485c5f8554f76ff42.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине обсуждают очередной план ликвидации канонической УПЦ. Его разработали спецслужбы. Разделаться с крупнейшей в стране религиозной организацией предлагают одним ударом. О новой инициативе — в материале РИА Новости."Готовы посодействовать"Пока народные депутаты в очередной раз угрожают дать ход законопроекту о запрете УПЦ, силовые ведомства решили пойти своим путем.В конце сентября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк направил в Верховную раду письмо о том, как избавиться от "московских попов". Надо всего лишь изменить 16-ю статью Конституции "О свободе совести и религиозных организациях".Пока там так: деятельность организации в судебном порядке прекращается исключительно в случае осуждения ее уполномоченных лиц за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности (а именно — коллаборационизм).Малюк же считает, что нужно добавить "пропаганду войны", "разжигание межрелигиозной розни", "терроризм", "геноцид" и "наемничество". И если кого-то из представителей УПЦ осудят по одной из этих статей, можно ликвидировать всю структуру.В Раде это восприняли с энтузиазмом. Депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев быстро запустил соответствующий законопроект. Его уже зарегистрировали."Выражаем готовность присоединиться и оказать <…> содействие в доработке указанных предложений <…> во время их рассмотрения", — заверил Малюк.Презумпция виновностиКак выяснилось, в СБУ заблаговременно подготовили правовую базу. Глава ведомства напомнил: с февраля прошлого года заведено около 70 уголовных дел на священнослужителей канонической Украинской церкви.Причем 15 — против высокопоставленных иерархов, руководителей синодальных отделов, управлений и монастырей.В частности, наместник Киево-Печерской лавры, обвиняемый в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании военной агрессии России", уже полгода под домашним арестом. Это фактически обезглавило главный духовный центр страны.По тем же статьям проходит популярный у верующих митрополит Запорожский Лука: полиция сочла фразу "хула на Духа Святаго" в его публикации в Telegram проявлением ненависти к представителям других религий.Осенью 2022-го обыскали дом главы Тульчинской и Брацлавской епархии Ионафана и обнаружили "агитационные" листовки. Митрополита обвинили в "попытке свержения конституционного строя", а также "посягательстве на территориальную целостность Украины". Приговор — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решение суда еще можно обжаловать, и пока архиерей находится под домашним арестом. Сверх того, отчитывается СБУ, 20 фактов госизмены и коллаборационизма священников и столько же архиереев из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, лишенных за "пророссийскую деятельность" гражданства.Еще один довод Малюка — результаты экспертизы службы Госэтнополитики (ГЭСС), проведенной в конце прошлого года по заказу Зеленского. "Экспертное" заключение: фактически УПЦ принадлежит к Московскому патриархату.В юридическом отделе канонической церкви неоднократно подчеркивали, что религиоведческий анализ выполнен с нарушением украинского законодательства. А "эксперты" были настроены заведомо враждебно."Кстати, ее авторы лукаво позаботились о том, чтобы избежать правовой ответственности за свой текст, и благоразумно указали, что экспертиза не несет юридических последствий", — добавляет глава информотдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.Он также отметил, что обвинения на основании лишь открытия уголовного дела — это "совсем не соответствуют европейским традициям презумпции невиновности". Кроме того, чиновникам не мешало бы сообщить, сколько уголовных дел завели на представителей других религиозных групп."Возможностей для маневра нет"Нынешняя инициатива СБУ — не первая попытка радикально решить вопрос с нежелательной структурой. В августе нардеп Олег Дунда говорил о двух способах покончить с УПЦ."Либо это принятие законопроекта, либо решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.), на основании которого выходит указ президента. С моей точки зрения, наиболее эффективен именно второй вариант. <…> Никаких правок, никаких жалоб", — пояснил политик.И добавил: скорее всего, на реализацию этого плана уйдут месяц-два. Секретарь СНБО Алексей Данилов тут же заявил: есть весомые доказательства подозревать церковь в угрозе нацбезопасности страны."Долго оказывали давление. Теперь, похоже, последняя фаза — ультиматум. Руководители УПЦ старались максимально не идти на лобовое столкновение, всячески маневрировали. Но киевский режим это не устраивало. И возможностей для маневра не осталось", — считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Таким образом, продолжает он, для УПЦ наступает цугцванг: сохранить принципиальность и лишиться госрегистрации или пойти на сотрудничество с властью, потеряв верную паству. И то и другое — плохой выбор.Единственное, что, по мнению эксперта, способно отсрочить неизбежный финал, — процедура внесения поправок в Конституцию. Юридически это сложный процесс. И за это время может произойти что угодно.
https://ria.ru/20231002/kiev-1899530700.html
украина
киев
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_213:85:1094:746_1920x0_80_0_0_3689f1a259c3502b91211b21343901f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, одесская область, владимир зеленский, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Украина, Киев, Одесская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Настала последняя фаза этого конфликта". Что задумали в Киеве
Власти Украины решили ликвидировать каноническую УПЦ по плану спецслужб
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине обсуждают очередной план ликвидации канонической УПЦ. Его разработали спецслужбы. Разделаться с крупнейшей в стране религиозной организацией предлагают одним ударом. О новой инициативе — в материале РИА Новости.
Пока народные депутаты в очередной раз угрожают дать ход законопроекту о запрете УПЦ, силовые ведомства решили пойти своим путем.
В конце сентября глава Службы безопасности Украины (СБУ
) Василий Малюк направил в Верховную раду
письмо о том, как избавиться от "московских попов". Надо всего лишь изменить 16-ю статью Конституции "О свободе совести и религиозных организациях".
Пока там так: деятельность организации в судебном порядке прекращается исключительно в случае осуждения ее уполномоченных лиц за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности (а именно — коллаборационизм).
Малюк же считает, что нужно добавить "пропаганду войны", "разжигание межрелигиозной розни", "терроризм", "геноцид" и "наемничество". И если кого-то из представителей УПЦ осудят по одной из этих статей, можно ликвидировать всю структуру.
В Раде это восприняли с энтузиазмом. Депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев быстро запустил соответствующий законопроект. Его уже зарегистрировали.
"Выражаем готовность присоединиться и оказать <…> содействие в доработке указанных предложений <…> во время их рассмотрения", — заверил Малюк.
Как выяснилось, в СБУ заблаговременно подготовили правовую базу. Глава ведомства напомнил: с февраля прошлого года заведено около 70 уголовных дел на священнослужителей канонической Украинской церкви.
Причем 15 — против высокопоставленных иерархов, руководителей синодальных отделов, управлений и монастырей.
В частности, наместник Киево-Печерской лавры, обвиняемый в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании военной агрессии России", уже полгода под домашним арестом. Это фактически обезглавило главный духовный центр страны.
По тем же статьям проходит популярный у верующих митрополит Запорожский Лука: полиция сочла фразу "хула на Духа Святаго" в его публикации в Telegram проявлением ненависти к представителям других религий.
Осенью 2022-го обыскали дом главы Тульчинской и Брацлавской епархии Ионафана и обнаружили "агитационные" листовки. Митрополита обвинили в "попытке свержения конституционного строя", а также "посягательстве на территориальную целостность Украины". Приговор — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решение суда еще можно обжаловать, и пока архиерей находится под домашним арестом.
Сверх того, отчитывается СБУ, 20 фактов госизмены и коллаборационизма священников и столько же архиереев из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей
, лишенных за "пророссийскую деятельность" гражданства.
Еще один довод Малюка — результаты экспертизы службы Госэтнополитики (ГЭСС), проведенной в конце прошлого года по заказу Зеленского
. "Экспертное" заключение: фактически УПЦ принадлежит к Московскому патриархату
.
В юридическом отделе канонической церкви неоднократно подчеркивали, что религиоведческий анализ выполнен с нарушением украинского законодательства. А "эксперты" были настроены заведомо враждебно.
"Кстати, ее авторы лукаво позаботились о том, чтобы избежать правовой ответственности за свой текст, и благоразумно указали, что экспертиза не несет юридических последствий", — добавляет глава информотдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.
Он также отметил, что обвинения на основании лишь открытия уголовного дела — это "совсем не соответствуют европейским традициям презумпции невиновности". Кроме того, чиновникам не мешало бы сообщить, сколько уголовных дел завели на представителей других религиозных групп.
"Возможностей для маневра нет"
Нынешняя инициатива СБУ — не первая попытка радикально решить вопрос с нежелательной структурой. В августе нардеп Олег Дунда говорил о двух способах покончить с УПЦ.
"Либо это принятие законопроекта, либо решение СНБО
(Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.), на основании которого выходит указ президента. С моей точки зрения, наиболее эффективен именно второй вариант. <…> Никаких правок, никаких жалоб", — пояснил политик.
И добавил: скорее всего, на реализацию этого плана уйдут месяц-два. Секретарь СНБО Алексей Данилов тут же заявил: есть весомые доказательства подозревать церковь в угрозе нацбезопасности страны.
"Долго оказывали давление. Теперь, похоже, последняя фаза — ультиматум. Руководители УПЦ старались максимально не идти на лобовое столкновение, всячески маневрировали. Но киевский режим это не устраивало. И возможностей для маневра не осталось", — считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Таким образом, продолжает он, для УПЦ наступает цугцванг: сохранить принципиальность и лишиться госрегистрации или пойти на сотрудничество с властью, потеряв верную паству. И то и другое — плохой выбор.
Единственное, что, по мнению эксперта, способно отсрочить неизбежный финал, — процедура внесения поправок в Конституцию. Юридически это сложный процесс. И за это время может произойти что угодно.
"Им наплевать на Запад". Что задумали в Киеве