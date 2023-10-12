https://ria.ru/20231012/kiev-1902093689.html

"Настала последняя фаза этого конфликта". Что задумали в Киеве

"Настала последняя фаза этого конфликта". Что задумали в Киеве - РИА Новости, 12.10.2023

"Настала последняя фаза этого конфликта". Что задумали в Киеве

На Украине обсуждают очередной план ликвидации канонической УПЦ. Его разработали спецслужбы. Разделаться с крупнейшей в стране религиозной организацией... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:04

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине обсуждают очередной план ликвидации канонической УПЦ. Его разработали спецслужбы. Разделаться с крупнейшей в стране религиозной организацией предлагают одним ударом. О новой инициативе — в материале РИА Новости."Готовы посодействовать"Пока народные депутаты в очередной раз угрожают дать ход законопроекту о запрете УПЦ, силовые ведомства решили пойти своим путем.В конце сентября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк направил в Верховную раду письмо о том, как избавиться от "московских попов". Надо всего лишь изменить 16-ю статью Конституции "О свободе совести и религиозных организациях".Пока там так: деятельность организации в судебном порядке прекращается исключительно в случае осуждения ее уполномоченных лиц за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности (а именно — коллаборационизм).Малюк же считает, что нужно добавить "пропаганду войны", "разжигание межрелигиозной розни", "терроризм", "геноцид" и "наемничество". И если кого-то из представителей УПЦ осудят по одной из этих статей, можно ликвидировать всю структуру.В Раде это восприняли с энтузиазмом. Депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев быстро запустил соответствующий законопроект. Его уже зарегистрировали."Выражаем готовность присоединиться и оказать <…> содействие в доработке указанных предложений <…> во время их рассмотрения", — заверил Малюк.Презумпция виновностиКак выяснилось, в СБУ заблаговременно подготовили правовую базу. Глава ведомства напомнил: с февраля прошлого года заведено около 70 уголовных дел на священнослужителей канонической Украинской церкви.Причем 15 — против высокопоставленных иерархов, руководителей синодальных отделов, управлений и монастырей.В частности, наместник Киево-Печерской лавры, обвиняемый в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании военной агрессии России", уже полгода под домашним арестом. Это фактически обезглавило главный духовный центр страны.По тем же статьям проходит популярный у верующих митрополит Запорожский Лука: полиция сочла фразу "хула на Духа Святаго" в его публикации в Telegram проявлением ненависти к представителям других религий.Осенью 2022-го обыскали дом главы Тульчинской и Брацлавской епархии Ионафана и обнаружили "агитационные" листовки. Митрополита обвинили в "попытке свержения конституционного строя", а также "посягательстве на территориальную целостность Украины". Приговор — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решение суда еще можно обжаловать, и пока архиерей находится под домашним арестом. Сверх того, отчитывается СБУ, 20 фактов госизмены и коллаборационизма священников и столько же архиереев из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, лишенных за "пророссийскую деятельность" гражданства.Еще один довод Малюка — результаты экспертизы службы Госэтнополитики (ГЭСС), проведенной в конце прошлого года по заказу Зеленского. "Экспертное" заключение: фактически УПЦ принадлежит к Московскому патриархату.В юридическом отделе канонической церкви неоднократно подчеркивали, что религиоведческий анализ выполнен с нарушением украинского законодательства. А "эксперты" были настроены заведомо враждебно."Кстати, ее авторы лукаво позаботились о том, чтобы избежать правовой ответственности за свой текст, и благоразумно указали, что экспертиза не несет юридических последствий", — добавляет глава информотдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.Он также отметил, что обвинения на основании лишь открытия уголовного дела — это "совсем не соответствуют европейским традициям презумпции невиновности". Кроме того, чиновникам не мешало бы сообщить, сколько уголовных дел завели на представителей других религиозных групп."Возможностей для маневра нет"Нынешняя инициатива СБУ — не первая попытка радикально решить вопрос с нежелательной структурой. В августе нардеп Олег Дунда говорил о двух способах покончить с УПЦ."Либо это принятие законопроекта, либо решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.), на основании которого выходит указ президента. С моей точки зрения, наиболее эффективен именно второй вариант. <…> Никаких правок, никаких жалоб", — пояснил политик.И добавил: скорее всего, на реализацию этого плана уйдут месяц-два. Секретарь СНБО Алексей Данилов тут же заявил: есть весомые доказательства подозревать церковь в угрозе нацбезопасности страны."Долго оказывали давление. Теперь, похоже, последняя фаза — ультиматум. Руководители УПЦ старались максимально не идти на лобовое столкновение, всячески маневрировали. Но киевский режим это не устраивало. И возможностей для маневра не осталось", — считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Таким образом, продолжает он, для УПЦ наступает цугцванг: сохранить принципиальность и лишиться госрегистрации или пойти на сотрудничество с властью, потеряв верную паству. И то и другое — плохой выбор.Единственное, что, по мнению эксперта, способно отсрочить неизбежный финал, — процедура внесения поправок в Конституцию. Юридически это сложный процесс. И за это время может произойти что угодно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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