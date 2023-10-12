https://ria.ru/20231012/khotsenko-1902167919.html
Омский губернатор Хоценко посетил город Стаханов в ЛНР
Омский губернатор Хоценко посетил город Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2023
Омский губернатор Хоценко посетил город Стаханов в ЛНР
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выехал в подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:44
2023-10-12T07:44
2023-10-12T07:44
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ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко выехал в подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства. Глава региона посетил несколько объектов, где проходит ремонт и идут строительные работы. Он пообщался с местными жителями, строителями и оценил качество работ. По словам губернатора, одна из главных задач сейчас - возвращение этого города в мирное русло. В этом году силами омичей там уже привели в порядок два учреждения образования, отремонтировали более двух километров водопроводных сетей и подготовили помещение для компьютерного томографа в центральной городской больнице. "Выехал вместе с командой в наш подшефный город Стаханов в Луганской Народной Республике. Работу начали с инспекции гимназии №11, где омские строители полностью заменили окна. Сейчас завершаем ремонт кровли. Всего в Стаханове в этом году приводим в порядок три школы. Работу продолжаем", - привели в пресс-службе слова главы Омской области. Также Виталий Хоценко посетил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Омские строители провели масштабную работу, сейчас здесь созданы все условия для приема граждан. МФЦ работает с сентября. Помимо комплексного ремонта здания, для посетителей с детьми обустроен детский уголок и проведены работы по благоустройству и озеленению. "Заехали в недавно созданный многофункциональный центр, который находится в оживлённом районе Стаханова. Жители работой наших строителей довольны. Созданы все условия для получения и оформления документов нового образца. В следующем году создадим и оборудуем еще один МФЦ", - добавил Виталий Хоценко. В этом году в Стаханове планируется восстановить 129 домов. К ноябрю практически все эти объекты будут готовы. Восстановление идет и в многоквартирных домах трех городов: Стаханова, Ирмино, Алмазной. Рабочие меняют поврежденные во время обстрелов окна в квартирах и подъездах. Ремонт многоэтажек планируется завершить в декабре.
https://ria.ru/20230927/burkov-1898969238.html
https://ria.ru/20231005/khotsenko-1900643578.html
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стаханов, омская область, луганская народная республика, виталий хоценко, общество
Омская область , Стаханов, Омская область, Луганская Народная Республика, Виталий Хоценко, Общество
Омский губернатор Хоценко посетил город Стаханов в ЛНР
Губернатор Омской области Хоценко посетил подшефный город Стаханов в ЛНР
ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко выехал в подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Глава региона посетил несколько объектов, где проходит ремонт и идут строительные работы. Он пообщался с местными жителями, строителями и оценил качество работ. По словам губернатора, одна из главных задач сейчас - возвращение этого города в мирное русло. В этом году силами омичей там уже привели в порядок два учреждения образования, отремонтировали более двух километров водопроводных сетей и подготовили помещение для компьютерного томографа в центральной городской больнице.
Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе"
"Выехал вместе с командой в наш подшефный город Стаханов в Луганской Народной Республике. Работу начали с инспекции гимназии №11, где омские строители полностью заменили окна. Сейчас завершаем ремонт кровли. Всего в Стаханове в этом году приводим в порядок три школы. Работу продолжаем", - привели в пресс-службе слова главы Омской области.
Также Виталий Хоценко посетил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Омские строители провели масштабную работу, сейчас здесь созданы все условия для приема граждан. МФЦ работает с сентября. Помимо комплексного ремонта здания, для посетителей с детьми обустроен детский уголок и проведены работы по благоустройству и озеленению.
"Заехали в недавно созданный многофункциональный центр, который находится в оживлённом районе Стаханова. Жители работой наших строителей довольны. Созданы все условия для получения и оформления документов нового образца. В следующем году создадим и оборудуем еще один МФЦ", - добавил Виталий Хоценко.
В этом году в Стаханове планируется восстановить 129 домов. К ноябрю практически все эти объекты будут готовы. Восстановление идет и в многоквартирных домах трех городов: Стаханова, Ирмино, Алмазной. Рабочие меняют поврежденные во время обстрелов окна в квартирах и подъездах. Ремонт многоэтажек планируется завершить в декабре.
Хоценко и замгенпрокурора Демешин совместно провели прием граждан в Омске