https://ria.ru/20231012/khab-1902313363.html

Дмитрий Азаров обсудил с ВТБ проект создания в области логистического хаба

Дмитрий Азаров обсудил с ВТБ проект создания в области логистического хаба - РИА Новости, 12.10.2023

Дмитрий Азаров обсудил с ВТБ проект создания в области логистического хаба

Правительство Самарской области окажет проектному офису банка ВТБ все необходимое содействие для изучения проекта строительства в регионе федерального... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:58

2023-10-12T16:58

2023-10-12T16:58

дмитрий азаров

самарская область

втб

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САМАРА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Самарской области окажет проектному офису банка ВТБ все необходимое содействие для изучения проекта строительства в регионе федерального портово-логистического хаба в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил губернатор области Дмитрий Азаров. Азаров в четверг провел рабочее совещание по вопросу создания на территории Самарской области федерального портово-логистического хаба, в котором приняли участие представители проектного офиса ВТБ. Предложенный областью проект хаба включает действующие и новые транспортно-логистические центры, речные порты. Создание такого коридора должно разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношения со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также с Индией и Китаем. Как ранее заявлял глава области, проект получил правительственную поддержку. По его словам, область в настоящее время находится в поиске партнеров по проекту. "Мы в начале пути и сегодня находимся на этапе оценки моделей и расчетов. Мы готовы поделиться информацией, которая сегодня имеется, и, уверен, наша совместная работа окажется полезной для вас при принятии окончательного решения. У нас с банком ВТБ есть хороший опыт совместной реализации на территории региона ряда проектов", - привели в пресс-службе облправительства слова Азарова на встрече. Он подчеркнул, что проект портово-логистического хаба федерального уровня обладает высоким потенциалом. Так, Самарская область – единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река – море", имеющих выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам. Кроме того, регион находится на пересечении важнейших транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад – Восток". Куйбышевская железная дорога интегрирована в Транссибирскую железнодорожную магистраль. По территории региона проходят автомобильные трассы федерального и международного значения. "Мы высоко оцениваем инфраструктурное развитие региона: сеть железных дорог, крупнейшие перегрузочные станции, активно развивается дорожная инфраструктура. И что важно, акватория Волги на территории нашего региона обладает нужными глубинами. У нас нет ограничений в этом плане, как в некоторых других регионах. И у нас имеется опыт поставки товаров без перевалки в Иран, по Волге и Каспию", - добавил Азаров. Глава региона добавил. что что создание портово-логистического хаба в Самарской области имеет особую значимость с учетом того, что в регионе реализуется крупнейший в стране проект в сфере ГЧП – строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", которая входит в состав транспортного маршрута "Европа-Западный Китай". Таким образом, строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта. Уже сейчас есть заинтересованность со стороны крупных компаний – грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств. Как сообщил на совещании советник президента – председателя правления ВТБ, руководитель проектного офиса по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг" Андрей Никитченко, банк с большим интересом относится к проектам и идеям Самарской области, в том числе, и по строительству портово-логистического хаба. Он отметил, что сегодня проектный офис банка ВТБ, созданный по решению правительства РФ, ведет комплексную разработку маршрутов международного транспортного коридора "Север-Юг".

https://ria.ru/20231006/poligon-1901013477.html

https://ria.ru/20231005/sotrudnichestvo-1900613667.html

самарская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий азаров, самарская область, втб