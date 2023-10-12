https://ria.ru/20231012/kartofel-1902319880.html

Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России

Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России - РИА Новости, 12.10.2023

Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России

По мнению профессиональных дегустаторов, шесть подмосковных сортов картофеля вошли в десятку лучших сортов России, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:12

2023-10-12T17:12

2023-10-12T17:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По мнению профессиональных дегустаторов, шесть подмосковных сортов картофеля вошли в десятку лучших сортов России, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России, в том числе и разработанных в рамках Федеральной научно-технической программы. Шесть из десяти сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По его словам, работа с созданием отечественного семенного фонда уже сейчас позволяет нашим фермерам использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона, в перспективе это снизит импортозависимость от иностранного семенного материала.

https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898922945.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов, россия