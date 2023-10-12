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Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России - РИА Новости, 12.10.2023
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Новости Подмосковья
 
17:12 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kartofel-1902319880.html
Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России
Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России - РИА Новости, 12.10.2023
Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России
По мнению профессиональных дегустаторов, шесть подмосковных сортов картофеля вошли в десятку лучших сортов России, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:12
2023-10-12T17:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По мнению профессиональных дегустаторов, шесть подмосковных сортов картофеля вошли в десятку лучших сортов России, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России, в том числе и разработанных в рамках Федеральной научно-технической программы. Шесть из десяти сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По его словам, работа с созданием отечественного семенного фонда уже сейчас позволяет нашим фермерам использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона, в перспективе это снизит импортозависимость от иностранного семенного материала.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Россия

Шесть подмосковных сортов картофеля признаны одними из лучших в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВыращивание картофеля
Выращивание картофеля - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Выращивание картофеля
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По мнению профессиональных дегустаторов, шесть подмосковных сортов картофеля вошли в десятку лучших сортов России, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России, в том числе и разработанных в рамках Федеральной научно-технической программы. Шесть из десяти сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона.
По его словам, работа с созданием отечественного семенного фонда уже сейчас позволяет нашим фермерам использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона, в перспективе это снизит импортозависимость от иностранного семенного материала.
Картофель - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий ФилимоновРоссия
 
 
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