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Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной - РИА Новости, 12.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:13 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kapremont-1902232429.html
Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной
Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной - РИА Новости, 12.10.2023
Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной
Программа капитального ремонта школ и детских садов с 2025 года будет бессрочной, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:13
2023-10-12T13:13
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ и детских садов с 2025 года будет бессрочной, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Планируется, что программа капитальных ремонтов школ и детских садов будет бессрочной начиная с 2025 года", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению. Как сообщается на сайте партии "Единая Россия", создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент России Владимир Путин поручил на съезде ЕР в 2021 году, ее реализацию закрепили в народной программе партии.
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общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов

Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной

© РИА Новости / Александр КряжевКапитальный ремонт в средней общеобразовательной школе
Капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ и детских садов с 2025 года будет бессрочной, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Планируется, что программа капитальных ремонтов школ и детских садов будет бессрочной начиная с 2025 года", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.
Как сообщается на сайте партии "Единая Россия", создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент России Владимир Путин поручил на съезде ЕР в 2021 году, ее реализацию закрепили в народной программе партии.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей Кравцов
 
 
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