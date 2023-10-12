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Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной
Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной - РИА Новости, 12.10.2023
Программа капремонта школ с 2025 года будет бессрочной
Программа капитального ремонта школ и детских садов с 2025 года будет бессрочной, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:13
2023-10-12T13:13
2023-10-12T13:13
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ и детских садов с 2025 года будет бессрочной, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Планируется, что программа капитальных ремонтов школ и детских садов будет бессрочной начиная с 2025 года", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению. Как сообщается на сайте партии "Единая Россия", создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент России Владимир Путин поручил на съезде ЕР в 2021 году, ее реализацию закрепили в народной программе партии.
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общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ и детских садов с 2025 года будет бессрочной, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Планируется, что программа капитальных ремонтов школ и детских садов будет бессрочной начиная с 2025 года", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.
Как сообщается на сайте партии "Единая Россия", создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент России Владимир Путин поручил на съезде ЕР в 2021 году, ее реализацию закрепили в народной программе партии.