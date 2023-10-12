https://ria.ru/20231012/kant-1902253846.html

Путин обратился к российским военным на авиабазе "Кант" в Киргизии

Путин обратился к российским военным на авиабазе "Кант" в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Путин обратился к российским военным на авиабазе "Кант" в Киргизии

Российские военные, которые служат на авиабазе в киргизском городе Кант, несут непростую службу за рубежом, вдали от Родины, но это накладывает на них особую... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:16

2023-10-12T14:16

2023-10-12T14:16

киргизия

россия

бишкек

владимир путин

безопасность

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БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Российские военные, которые служат на авиабазе в киргизском городе Кант, несут непростую службу за рубежом, вдали от Родины, но это накладывает на них особую ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин, он выразил уверенность, что военнослужащие не подведут и будут верны присяге и Отечеству. "Мы высоко ценим то, что вы несете непростую службу за рубежом, вдали от Родины. Понимаю, что это связано с определенными трудностями, но это и накладывает особую ответственность на вас. Требует помимо постоянной бдительности проявления выдержки, такта и дружеского расположения к населению принимающей стороны. Знаю, вы не подведете, рассчитываю на вас. Уверен, находясь на передовом форпосте в своем каждодневном ратном труде, вы будете верны присяге и Отечеству", - сказал Путин во время торжественной церемонии в Бишкеке, посвященной 20-летию российской авиабазы.

https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, россия, бишкек, владимир путин, безопасность