https://ria.ru/20231012/kant-1902253846.html
Путин обратился к российским военным на авиабазе "Кант" в Киргизии
Путин обратился к российским военным на авиабазе "Кант" в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин обратился к российским военным на авиабазе "Кант" в Киргизии
Российские военные, которые служат на авиабазе в киргизском городе Кант, несут непростую службу за рубежом, вдали от Родины, но это накладывает на них особую... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:16
2023-10-12T14:16
2023-10-12T14:16
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
безопасность
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БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Российские военные, которые служат на авиабазе в киргизском городе Кант, несут непростую службу за рубежом, вдали от Родины, но это накладывает на них особую ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин, он выразил уверенность, что военнослужащие не подведут и будут верны присяге и Отечеству. "Мы высоко ценим то, что вы несете непростую службу за рубежом, вдали от Родины. Понимаю, что это связано с определенными трудностями, но это и накладывает особую ответственность на вас. Требует помимо постоянной бдительности проявления выдержки, такта и дружеского расположения к населению принимающей стороны. Знаю, вы не подведете, рассчитываю на вас. Уверен, находясь на передовом форпосте в своем каждодневном ратном труде, вы будете верны присяге и Отечеству", - сказал Путин во время торжественной церемонии в Бишкеке, посвященной 20-летию российской авиабазы.
https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, бишкек, владимир путин, безопасность
Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин, Безопасность
Путин обратился к российским военным на авиабазе "Кант" в Киргизии
Путин уверен, что российские военные на "Канте" будут верны присяге и Отечеству