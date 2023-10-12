https://ria.ru/20231012/kant-1902245681.html
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:57
2023-10-12T13:57
2023-10-12T13:57
безопасность
киргизия
россия
владимир путин
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант". "Отдельно хочу поблагодарить киргизских друзей за оказываемое содействие в функционирование авиабазы на территории республики, за доброе отношение к нашим военнослужащим и членам их семей. И таким отношением мы, безусловно, дорожим", - сказал Путин на церемонии в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киргизия, россия, владимир путин
Безопасность, Киргизия, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военным на "Канте"
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант".
"Отдельно хочу поблагодарить киргизских друзей за оказываемое содействие в функционирование авиабазы на территории республики, за доброе отношение к нашим военнослужащим и членам их семей. И таким отношением мы, безусловно, дорожим", - сказал Путин на церемонии в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии