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Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023
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13:57 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kant-1902245681.html
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:57
2023-10-12T13:57
безопасность
киргизия
россия
владимир путин
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант". "Отдельно хочу поблагодарить киргизских друзей за оказываемое содействие в функционирование авиабазы на территории республики, за доброе отношение к нашим военнослужащим и членам их семей. И таким отношением мы, безусловно, дорожим", - сказал Путин на церемонии в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html
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безопасность, киргизия, россия, владимир путин
Безопасность, Киргизия, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"

Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военным на "Канте"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант".
"Отдельно хочу поблагодарить киргизских друзей за оказываемое содействие в функционирование авиабазы на территории республики, за доброе отношение к нашим военнослужащим и членам их семей. И таким отношением мы, безусловно, дорожим", - сказал Путин на церемонии в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
Авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии
13:45
 
БезопасностьКиргизияРоссияВладимир Путин
 
 
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