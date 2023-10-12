https://ria.ru/20231012/kant-1902245681.html

Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"

Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант" - РИА Новости, 12.10.2023

Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к военным на базе "Кант"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант". РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:57

2023-10-12T13:57

2023-10-12T13:57

безопасность

киргизия

россия

владимир путин

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Киргизию за доброе отношение к российским военнослужащим на базе "Кант". "Отдельно хочу поблагодарить киргизских друзей за оказываемое содействие в функционирование авиабазы на территории республики, за доброе отношение к нашим военнослужащим и членам их семей. И таким отношением мы, безусловно, дорожим", - сказал Путин на церемонии в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".

https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html

киргизия

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, киргизия, россия, владимир путин