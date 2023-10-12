СМИ: Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов
Forward: Канада выделила 2,2 миллиона долларов поборникам украинских нацистов
© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Канады выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны, пишет издание Forward.
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"Канадское правительство выделило около 2,2 миллиона долларов за последние семь лет как минимум восьми организациям, которые выражали поддержку ветеранам того же подразделения (дивизии "Галичина" войск СС – ред.) или в иной форме восхваляли нацистских коллаборационистов", - пишет издание.
Отмечается, что гранты этим организациям были выделены различными агентствами и программами канадского правительства, в том числе ответственными за сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие, а также общественную безопасность.
Большинство денег были направлены Конгрессу украинцев Канады, который восхваляет дивизию "Галичина" войск СС и защищает памятник, установленный этой дивизии в одном из пригородов Торонто. С 2016 по 2022 год организация получила от правительства Канады около 1,5 миллиона долларов, указывает издание.
Гранты от канадского правительства также получила газета New Pathway, которая выступила в защиту установленному в Канаде памятнику нацистскому коллаборационисту Роману Шухевичу, пишет Forward.
Автор публикации напоминает, что Канада приняла около 2 тысяч ветеранов дивизии "Галичина" войск СС после поражения гитлеровской Германии, тысячи других членов подразделения осели в США, Великобритании и Австралии.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.