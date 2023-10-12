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СМИ: Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов - РИА Новости, 12.10.2023
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03:20 12.10.2023 (обновлено: 03:21 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/kanada-1902156466.html
СМИ: Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов
СМИ: Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов
Правительство Канады выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны, пишет издание РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:20
2023-10-12T03:21
канада
торонто
германия
в мире
ярослав хунка
роман шухевич
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Канады выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны, пишет издание Forward. "Канадское правительство выделило около 2,2 миллиона долларов за последние семь лет как минимум восьми организациям, которые выражали поддержку ветеранам того же подразделения (дивизии "Галичина" войск СС – ред.) или в иной форме восхваляли нацистских коллаборационистов", - пишет издание. Отмечается, что гранты этим организациям были выделены различными агентствами и программами канадского правительства, в том числе ответственными за сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие, а также общественную безопасность. Большинство денег были направлены Конгрессу украинцев Канады, который восхваляет дивизию "Галичина" войск СС и защищает памятник, установленный этой дивизии в одном из пригородов Торонто. С 2016 по 2022 год организация получила от правительства Канады около 1,5 миллиона долларов, указывает издание. Гранты от канадского правительства также получила газета New Pathway, которая выступила в защиту установленному в Канаде памятнику нацистскому коллаборационисту Роману Шухевичу, пишет Forward. Автор публикации напоминает, что Канада приняла около 2 тысяч ветеранов дивизии "Галичина" войск СС после поражения гитлеровской Германии, тысячи других членов подразделения осели в США, Великобритании и Австралии. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231009/kanada-1901502044.html
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канада, торонто, германия, в мире, ярослав хунка, роман шухевич, владимир зеленский
Канада, Торонто, Германия, В мире, Ярослав Хунка, Роман Шухевич, Владимир Зеленский
СМИ: Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов

Forward: Канада выделила 2,2 миллиона долларов поборникам украинских нацистов

© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Канады выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны, пишет издание Forward.
«
"Канадское правительство выделило около 2,2 миллиона долларов за последние семь лет как минимум восьми организациям, которые выражали поддержку ветеранам того же подразделения (дивизии "Галичина" войск СС – ред.) или в иной форме восхваляли нацистских коллаборационистов", - пишет издание.
Отмечается, что гранты этим организациям были выделены различными агентствами и программами канадского правительства, в том числе ответственными за сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие, а также общественную безопасность.
Большинство денег были направлены Конгрессу украинцев Канады, который восхваляет дивизию "Галичина" войск СС и защищает памятник, установленный этой дивизии в одном из пригородов Торонто. С 2016 по 2022 год организация получила от правительства Канады около 1,5 миллиона долларов, указывает издание.
Гранты от канадского правительства также получила газета New Pathway, которая выступила в защиту установленному в Канаде памятнику нацистскому коллаборационисту Роману Шухевичу, пишет Forward.
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Автор публикации напоминает, что Канада приняла около 2 тысяч ветеранов дивизии "Галичина" войск СС после поражения гитлеровской Германии, тысячи других членов подразделения осели в США, Великобритании и Австралии.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
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КанадаТоронтоГерманияВ миреЯрослав ХункаРоман ШухевичВладимир Зеленский
 
 
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