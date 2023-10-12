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Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:03 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kadry-1902293464.html
Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье
Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023
Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье
В Подмосковье ежегодно выпускают порядка 17 тысяч специалистов, формируя тем самым кадровый резерв региона при поддержке мининвеста области. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:03
2023-10-12T16:03
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Подмосковье ежегодно выпускают порядка 17 тысяч специалистов, формируя тем самым кадровый резерв региона при поддержке мининвеста области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампредседателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.По ее словам, студенты по окончании обучения могут рассчитывать на трудоустройство благодаря заключенным между образовательными центрами и местными предприятиями договорам."В рамках этих соглашений каждый год образовательные учреждения региона выпускают свыше 17 тысяч специалистов, обеспечивая пополнение кадрового резерва", – объяснила Зиновьева.Она добавила, что в Подмосковье готовят специалистов по востребованным сейчас специальностям, в том числе программистов, техников-технологов, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил МордасовПрием на работу
Прием на работу - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Подмосковье ежегодно выпускают порядка 17 тысяч специалистов, формируя тем самым кадровый резерв региона при поддержке мининвеста области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампредседателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.
По ее словам, студенты по окончании обучения могут рассчитывать на трудоустройство благодаря заключенным между образовательными центрами и местными предприятиями договорам.
"В рамках этих соглашений каждый год образовательные учреждения региона выпускают свыше 17 тысяч специалистов, обеспечивая пополнение кадрового резерва", – объяснила Зиновьева.
Она добавила, что в Подмосковье готовят специалистов по востребованным сейчас специальностям, в том числе программистов, техников-технологов, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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