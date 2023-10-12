https://ria.ru/20231012/kadry-1902293464.html

Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье

Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023

Кадровый резерв для промышленных предприятий сформировали в Подмосковье

В Подмосковье ежегодно выпускают порядка 17 тысяч специалистов, формируя тем самым кадровый резерв региона при поддержке мининвеста области. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:03

2023-10-12T16:03

2023-10-12T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Подмосковье ежегодно выпускают порядка 17 тысяч специалистов, формируя тем самым кадровый резерв региона при поддержке мининвеста области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампредседателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.По ее словам, студенты по окончании обучения могут рассчитывать на трудоустройство благодаря заключенным между образовательными центрами и местными предприятиями договорам."В рамках этих соглашений каждый год образовательные учреждения региона выпускают свыше 17 тысяч специалистов, обеспечивая пополнение кадрового резерва", – объяснила Зиновьева.Она добавила, что в Подмосковье готовят специалистов по востребованным сейчас специальностям, в том числе программистов, техников-технологов, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)