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СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
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11:17 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/izrail-1902205722.html
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС
Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:17
2023-10-12T11:17
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz. "Полиция убила двух жителей Рахата в ответ на боевой огонь, приняв их за лазутчиков ХАМАС", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что полицейские открыли огонь в ответ на выстрелы по ним, но кто в них стрелял - не уточняется. Также в результате инцидента есть один раненый. Рахат — крупный бедуинский населённый пункт на юге Израиля, примерно в 25 километрах от сектора Газа. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля составляет, по последним данным, порядка 1,3 тысячи человек, палестинцев в секторе Газа - 1,2 тысячи.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС

Haaretz: полиция Израиля убила двух жителей Рахата, приняв их за бойцов ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские полицейские
Израильские полицейские - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz.
«
"Полиция убила двух жителей Рахата в ответ на боевой огонь, приняв их за лазутчиков ХАМАС", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что полицейские открыли огонь в ответ на выстрелы по ним, но кто в них стрелял - не уточняется. Также в результате инцидента есть один раненый.
Рахат — крупный бедуинский населённый пункт на юге Израиля, примерно в 25 километрах от сектора Газа.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля составляет, по последним данным, порядка 1,3 тысячи человек, палестинцев в секторе Газа - 1,2 тысячи.
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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