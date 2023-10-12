https://ria.ru/20231012/izrail-1902205722.html

СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС

СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС

Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:17

2023-10-12T11:17

2023-10-12T11:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz. "Полиция убила двух жителей Рахата в ответ на боевой огонь, приняв их за лазутчиков ХАМАС", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что полицейские открыли огонь в ответ на выстрелы по ним, но кто в них стрелял - не уточняется. Также в результате инцидента есть один раненый. Рахат — крупный бедуинский населённый пункт на юге Израиля, примерно в 25 километрах от сектора Газа. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля составляет, по последним данным, порядка 1,3 тысячи человек, палестинцев в секторе Газа - 1,2 тысячи.

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году