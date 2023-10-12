https://ria.ru/20231012/izrail-1902205722.html
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС
Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:17
2023-10-12T11:17
2023-10-12T11:17
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901841130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_323841b90f0258e7baa2d062bb89510e.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz. "Полиция убила двух жителей Рахата в ответ на боевой огонь, приняв их за лазутчиков ХАМАС", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что полицейские открыли огонь в ответ на выстрелы по ним, но кто в них стрелял - не уточняется. Также в результате инцидента есть один раненый. Рахат — крупный бедуинский населённый пункт на юге Израиля, примерно в 25 километрах от сектора Газа. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля составляет, по последним данным, порядка 1,3 тысячи человек, палестинцев в секторе Газа - 1,2 тысячи.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901841130_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_2422daef0c756c789b76f97120933bc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС
Haaretz: полиция Израиля убила двух жителей Рахата, приняв их за бойцов ХАМАС
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Израильские полицейские застрелили двух жителей города Рахат в Израиле, приняв их за бойцов ХАМАС, сообщила газета Haaretz
.
«
"Полиция убила двух жителей Рахата в ответ на боевой огонь, приняв их за лазутчиков ХАМАС", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что полицейские открыли огонь в ответ на выстрелы по ним, но кто в них стрелял - не уточняется. Также в результате инцидента есть один раненый.
Рахат — крупный бедуинский населённый пункт на юге Израиля, примерно в 25 километрах от сектора Газа.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля составляет, по последним данным, порядка 1,3 тысячи человек, палестинцев в секторе Газа - 1,2 тысячи.