https://ria.ru/20231012/izrail-1902170316.html

СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа

СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители в секторе Газа в ночь на четверг нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:17

2023-10-12T08:17

2023-10-12T09:45

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильские истребители в секторе Газа в ночь на четверг нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post."Элитное подразделение "Нохба", по которому были нанесены удары, возглавляло субботнюю атаку (на Израиль - ред.)", - пишет газета.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетные удары армии Израиля по сектору Газа Ракетные удары армии Израиля по сектору Газа 2023-10-12T08:17 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас