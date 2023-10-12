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СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 12.10.2023
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08:17 12.10.2023 (обновлено: 09:45 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/izrail-1902170316.html
СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа
СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители в секторе Газа в ночь на четверг нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:17
2023-10-12T09:45
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильские истребители в секторе Газа в ночь на четверг нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post."Элитное подразделение "Нохба", по которому были нанесены удары, возглавляло субботнюю атаку (на Израиль - ред.)", - пишет газета.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Ракетные удары армии Израиля по сектору Газа
Ракетные удары армии Израиля по сектору Газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа

Jerusalem Post: ВВС Израиля ударили по элитному подразделению ХАМАС "Нохба"

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильские истребители в секторе Газа в ночь на четверг нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post.
"Элитное подразделение "Нохба", по которому были нанесены удары, возглавляло субботнюю атаку (на Израиль - ред.)", - пишет газета.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Вчера, 13:13
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
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