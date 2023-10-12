https://ria.ru/20231012/izrail-1902159848.html
Израиль заявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль заявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 12.10.2023
Израиль заявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля сообщает, что в настоящее время наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T04:51
2023-10-12T04:51
2023-10-12T04:51
израиль
биньямин нетаньяху
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщает, что в настоящее время наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. "В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности будут сообщены позже", - говорится в заявлении. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
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РИА Новости
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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль заявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил, что наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщает, что в настоящее время наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
«
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности будут сообщены позже", - говорится в заявлении.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
С начала эскалации свои дома покинули почти 340 тысяч жителей Газы