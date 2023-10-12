https://ria.ru/20231012/izrail-1902154595.html

"Это ловушка". В США раскрыли, что ждет Израиль

"Это ловушка". В США раскрыли, что ждет Израиль - РИА Новости, 12.10.2023

"Это ловушка". В США раскрыли, что ждет Израиль

ХАМАС верит, что сможет победить Израиль в войне на истощение и, вероятно, хочет заманить израильских солдат в ловушку, заставив их увязнуть в секторе Газа,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T02:39

2023-10-12T02:39

2023-10-12T02:39

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

агентство по международному развитию сша

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ХАМАС верит, что сможет победить Израиль в войне на истощение и, вероятно, хочет заманить израильских солдат в ловушку, заставив их увязнуть в секторе Газа, такое мнение выразил бывший помощник руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Дэвид Харден в статье для газеты The New York Times."Через четыре дня после нападения ХАМАС Израиль, похоже, готов отдать приказ о полномасштабном наземном вторжении в сектор Газа <…>. Прежде чем идти дальше, Израиль должен учитывать, что он, возможно, попадает в ловушку", — написал он.По мнению Хардена, ХАМАС знал, что своим нападением он не оставит израильским властям иного выбора, кроме как ответить наземным вторжением. Такой шаг, по словам эксперта, мог быть вызван уверенностью в том, что даже технологическое и военное превосходство Израиля не даст ему преимущества на "многолюдных улицах" одного из самых густонаселенных мест на земле — сектора Газа, особенно с учетом лабиринтов подземных тоннелей.Харден добавил, что ХАМАС, несмотря на израильскую блокаду и круглосуточное наблюдение, смог закупить большое количество ракет и повысить подготовку своих бойцов."Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала "Хезболла" в Южном Ливане с 1985 по 2000 год <…>. ХАМАС, несомненно, верит, что сможет победить израильтян на своей территории в войне на истощение", — отметил эксперт.Харден предупредил, что предстоящие дни будут кровавыми как для израильтян, так и для палестинцев, а возможный просчет Израиля может спровоцировать кризис, который продлится несколько десятилетий.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902151594.html

https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902150629.html

https://ria.ru/20231012/khamas-1902148706.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, агентство по международному развитию сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году