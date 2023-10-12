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Италия опозорилась из-за одного жеста в поддержку Израиля
Италия опозорилась из-за одного жеста в поддержку Израиля - РИА Новости, 12.10.2023
Италия опозорилась из-за одного жеста в поддержку Израиля
Власти Рима окрасили в цвета флага Израиля Триумфальную арку Тита, построенную в честь взятия Иерусалима армией Римской империи. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:49
2023-10-12T01:49
2023-10-12T12:13
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Власти Рима окрасили в цвета флага Израиля Триумфальную арку Тита, построенную в честь взятия Иерусалима армией Римской империи.Фото подсвеченной арки опубликовало посольство Италии в Израиле, на это обратили внимание пользователи соцсетей."Вы, ребята, знаете, что сделал Тит, верно?" — поинтересовался Michel Ibrahim."Тит... римский император, который осадил Иерусалим, вырезал евреев и разрушил Храм?" — задал риторический вопрос Shen Shiwei."Действительно арка Тита? Вы должны знать, что Тит убил (после Гитлера) больше евреев, чем кто-либо другой. Удивительно", — посетовал Padre Pablo."Арка, прославляющая разрушение римлянами Второго храма, что привело к изгнанию евреев с их древней родины", — написал Zachary Meisel."Остается только гадать, является ли это демонстрацией поддержки или троллингом высшего уровня", — поинтересовался Faye Hausendorff."Люди думают, что это ирония или шутка, говорят, что они (римские власти. — Прим. ред.) не знают историю. Извините, что говорю вам это, но это явный акт унижения Италии, Европы и ее истории", — выразил мнение Marcus."Тит переворачивается в гробу", — заключил Wombat.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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в мире, италия, израиль, иерусалим, хамас
В мире, Италия, Израиль, Иерусалим, Хамас
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Власти Рима окрасили
в цвета флага Израиля Триумфальную арку Тита, построенную в честь взятия Иерусалима армией Римской империи.
В 66 году нашей эры в Израиле вспыхнуло восстание против римской власти. Сын императора Веспасиана Тит начал осаду Иерусалима, где в результате вспыхнул сильный голод. В 70 году римские войска взяли Иерусалим, разграбили и разрушили город, а также сожгли главную святыню иудаизма – Иерусалимский храм. Выживших после голода жителей города либо убили, либо продали в рабство.
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Фото подсвеченной арки опубликовало посольство Италии в Израиле, на это обратили внимание пользователи соцсетей.
"Вы, ребята, знаете, что сделал Тит, верно?" — поинтересовался Michel Ibrahim.
"Тит... римский император, который осадил Иерусалим, вырезал евреев и разрушил Храм?" — задал риторический вопрос Shen Shiwei.
«
"Действительно арка Тита? Вы должны знать, что Тит убил (после Гитлера) больше евреев, чем кто-либо другой. Удивительно", — посетовал Padre Pablo.
"Арка, прославляющая разрушение римлянами Второго храма, что привело к изгнанию евреев с их древней родины", — написал Zachary Meisel.
"Остается только гадать, является ли это демонстрацией поддержки или троллингом высшего уровня", — поинтересовался Faye Hausendorff.
«
"Люди думают, что это ирония или шутка, говорят, что они (римские власти. — Прим. ред.) не знают историю. Извините, что говорю вам это, но это явный акт унижения Италии, Европы и ее истории", — выразил мнение Marcus.
"Тит переворачивается в гробу", — заключил Wombat.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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