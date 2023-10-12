https://ria.ru/20231012/izrail-1902151594.html

Италия опозорилась из-за одного жеста в поддержку Израиля

Италия опозорилась из-за одного жеста в поддержку Израиля - РИА Новости, 12.10.2023

Италия опозорилась из-за одного жеста в поддержку Израиля

Власти Рима окрасили в цвета флага Израиля Триумфальную арку Тита, построенную в честь взятия Иерусалима армией Римской империи. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:49

2023-10-12T01:49

2023-10-12T12:13

в мире

италия

израиль

иерусалим

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902150382_0:190:594:524_1920x0_80_0_0_7c5fafc9fa216ee14089b63ee10bcf73.png

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Власти Рима окрасили в цвета флага Израиля Триумфальную арку Тита, построенную в честь взятия Иерусалима армией Римской империи.Фото подсвеченной арки опубликовало посольство Италии в Израиле, на это обратили внимание пользователи соцсетей."Вы, ребята, знаете, что сделал Тит, верно?" — поинтересовался Michel Ibrahim."Тит... римский император, который осадил Иерусалим, вырезал евреев и разрушил Храм?" — задал риторический вопрос Shen Shiwei."Действительно арка Тита? Вы должны знать, что Тит убил (после Гитлера) больше евреев, чем кто-либо другой. Удивительно", — посетовал Padre Pablo."Арка, прославляющая разрушение римлянами Второго храма, что привело к изгнанию евреев с их древней родины", — написал Zachary Meisel."Остается только гадать, является ли это демонстрацией поддержки или троллингом высшего уровня", — поинтересовался Faye Hausendorff."Люди думают, что это ирония или шутка, говорят, что они (римские власти. — Прим. ред.) не знают историю. Извините, что говорю вам это, но это явный акт унижения Италии, Европы и ее истории", — выразил мнение Marcus."Тит переворачивается в гробу", — заключил Wombat.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

https://ria.ru/20231012/soboleznovaniya-1902151331.html

https://ria.ru/20231012/izrail-1902154595.html

италия

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, израиль, иерусалим, хамас