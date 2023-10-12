https://ria.ru/20231012/izbienie-1902200161.html

В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока

В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока - РИА Новости, 12.10.2023

В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока

В башкирском селе двое шестиклассников во время урока избили соученицу, когда учительница вышла из класса, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:55

2023-10-12T10:55

2023-10-12T12:18

происшествия

кармаскалинский район

республика башкортостан

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УФА, 12 окт — РИА Новости. В башкирском селе двое шестиклассников во время урока избили соученицу, когда учительница вышла из класса, сообщила региональная прокуратура. По информации ведомства, инцидент в школе Кармаскалинского района произошел 10 октября. "Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников шестого класса нанесли несколько ударов своей однокласснице по различным частям тела. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в публикации. Прокуратура начала проверку. В башкирском Минздраве уточнили, что накануне девочку доставили санавиацией в травматологию Республиканской детской клинической больницы в Уфе. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html

кармаскалинский район

республика башкортостан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, кармаскалинский район, республика башкортостан