https://ria.ru/20231012/izbienie-1902200161.html
В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока
В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока - РИА Новости, 12.10.2023
В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока
В башкирском селе двое шестиклассников во время урока избили соученицу, когда учительница вышла из класса, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:55
2023-10-12T10:55
2023-10-12T12:18
происшествия
кармаскалинский район
республика башкортостан
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УФА, 12 окт — РИА Новости. В башкирском селе двое шестиклассников во время урока избили соученицу, когда учительница вышла из класса, сообщила региональная прокуратура. По информации ведомства, инцидент в школе Кармаскалинского района произошел 10 октября. "Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников шестого класса нанесли несколько ударов своей однокласснице по различным частям тела. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в публикации. Прокуратура начала проверку. В башкирском Минздраве уточнили, что накануне девочку доставили санавиацией в травматологию Республиканской детской клинической больницы в Уфе. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html
кармаскалинский район
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кармаскалинский район, республика башкортостан
Происшествия, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан
В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока
В Башкирии двое школьников избили одноклассницу на уроке, девочка в больнице
УФА, 12 окт — РИА Новости.
В башкирском селе двое шестиклассников во время урока избили соученицу, когда учительница вышла из класса, сообщила региональная прокуратура
.
По информации ведомства, инцидент в школе Кармаскалинского района
произошел 10 октября.
"Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников шестого класса нанесли несколько ударов своей однокласснице по различным частям тела. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в публикации.
Прокуратура начала проверку.
В башкирском Минздраве уточнили, что накануне девочку доставили санавиацией в травматологию Республиканской детской клинической больницы в Уфе. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
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