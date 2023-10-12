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Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике - РИА Новости, 12.10.2023
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14:33 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/istoriya-1902260210.html
Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике
Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике - РИА Новости, 12.10.2023
Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике
Историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной, заявил журналистам в четверг посол РФ в Минске Борис Грызлов, принимающий участие в форуме РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:33
2023-10-12T14:33
политика
россия
белоруссия
борис грызлов
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной, заявил журналистам в четверг посол РФ в Минске Борис Грызлов, принимающий участие в форуме "История для будущего". Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей. "Сегодня мы будем обсуждать многие исторические факты. Сегодня деятельность историков сама по себе важна, но еще более важно преподносить результаты обсуждения историков внешней аудитории, чтобы мы могли четко показывать всему миру, что было на самом деле. Историю переписывать нельзя. И наша деятельность в этом плане должна быть наступательной", - сказал Грызлов. Глава российской дипмиссии в Белоруссии подчеркнул, что западные страны пытаются исказить историю, представив ее в нужном для себя ключе и используя это для решения политических задач. "Например, есть попытка отрицания роли Советского Союза в победе над нацизмом. Базируясь на этом, наши противники пытаются изменить состав членов Совета безопасности ООН, имеющих право вето. Понятно, что такие попытки не пройдут", - заявил дипломат. Грызлов также вспомнил об инциденте в парламенте Канады, когда политики стоя приветствовали нацистского преступника, у которого руки по локоть в крови. "Мы видим, что мир переворачивается. И эта попытка коллективного Запада овладеть ситуацией. Но это невозможно, и мы обязаны препятствовать этим попыткам", - резюмировал посол.
https://ria.ru/20231003/voyna-1900178570.html
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политика, россия, белоруссия, борис грызлов
Политика, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов
Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике

Грызлов: историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной, заявил журналистам в четверг посол РФ в Минске Борис Грызлов, принимающий участие в форуме "История для будущего".
Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
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"Сегодня мы будем обсуждать многие исторические факты. Сегодня деятельность историков сама по себе важна, но еще более важно преподносить результаты обсуждения историков внешней аудитории, чтобы мы могли четко показывать всему миру, что было на самом деле. Историю переписывать нельзя. И наша деятельность в этом плане должна быть наступательной", - сказал Грызлов.
Глава российской дипмиссии в Белоруссии подчеркнул, что западные страны пытаются исказить историю, представив ее в нужном для себя ключе и используя это для решения политических задач. "Например, есть попытка отрицания роли Советского Союза в победе над нацизмом. Базируясь на этом, наши противники пытаются изменить состав членов Совета безопасности ООН, имеющих право вето. Понятно, что такие попытки не пройдут", - заявил дипломат.
Грызлов также вспомнил об инциденте в парламенте Канады, когда политики стоя приветствовали нацистского преступника, у которого руки по локоть в крови. "Мы видим, что мир переворачивается. И эта попытка коллективного Запада овладеть ситуацией. Но это невозможно, и мы обязаны препятствовать этим попыткам", - резюмировал посол.
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