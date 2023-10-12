https://ria.ru/20231012/istoriya-1902260210.html

Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике

Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике - РИА Новости, 12.10.2023

Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике

Историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной, заявил журналистам в четверг посол РФ в Минске Борис Грызлов, принимающий участие в форуме РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:33

2023-10-12T14:33

2023-10-12T14:33

политика

россия

белоруссия

борис грызлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg

МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной, заявил журналистам в четверг посол РФ в Минске Борис Грызлов, принимающий участие в форуме "История для будущего". Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей. "Сегодня мы будем обсуждать многие исторические факты. Сегодня деятельность историков сама по себе важна, но еще более важно преподносить результаты обсуждения историков внешней аудитории, чтобы мы могли четко показывать всему миру, что было на самом деле. Историю переписывать нельзя. И наша деятельность в этом плане должна быть наступательной", - сказал Грызлов. Глава российской дипмиссии в Белоруссии подчеркнул, что западные страны пытаются исказить историю, представив ее в нужном для себя ключе и используя это для решения политических задач. "Например, есть попытка отрицания роли Советского Союза в победе над нацизмом. Базируясь на этом, наши противники пытаются изменить состав членов Совета безопасности ООН, имеющих право вето. Понятно, что такие попытки не пройдут", - заявил дипломат. Грызлов также вспомнил об инциденте в парламенте Канады, когда политики стоя приветствовали нацистского преступника, у которого руки по локоть в крови. "Мы видим, что мир переворачивается. И эта попытка коллективного Запада овладеть ситуацией. Но это невозможно, и мы обязаны препятствовать этим попыткам", - резюмировал посол.

https://ria.ru/20231003/voyna-1900178570.html

https://ria.ru/20230818/zapad-1890787889.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, борис грызлов