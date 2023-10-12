https://ria.ru/20231012/infrastruktura-1902300701.html

Развитие ж/д инфраструктуры и портовых мощностей Приморья обсудили на РЭН

Развитие ж/д инфраструктуры и портовых мощностей Приморья обсудили на РЭН - РИА Новости, 12.10.2023

Развитие ж/д инфраструктуры и портовых мощностей Приморья обсудили на РЭН

Представители компании "Восточный Порт" приняли участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя-2023", который в эти дни проходит в Москве в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:30

2023-10-12T16:30

2023-10-12T16:30

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 окт – пресс-служба АО "Восточный порт". Представители компании "Восточный Порт" приняли участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя-2023", который в эти дни проходит в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж". Гостями форума стали свыше четырех тысяч гостей из более чем 60 стран. Мероприятие традиционно проходит с участием руководителей федеральных органов власти и крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса. В ходе одной из ключевых сессий деловой программы форума "Угольная промышленность: новые вызовы и возможности" эксперты обсуждали аспекты, ограничивающие развитие угольной отрасли в России. Дефицит провозной и пропускной способностей транспортной инфраструктуры – один из основных факторов, снижающий объемы транспортировки, и, как следствие, реализации всех видов грузов в целом и угля в частности. "На данный момент наблюдается существенный дисбаланс в синхронизации развития железнодорожной инфраструктуры и портовых мощностей в Приморье. Профицит специализированных угольных мощностей оценивается в 100 миллионов тонн. Для угольной отрасли это большая цифра, отражающая возможность обеспечения высококачественной угольной продукцией рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того, чтобы отрасль смогла воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствующее развитие железнодорожной инфраструктуры", - отметила представитель АО "Восточный Порт", член президиума СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта" Ирина Ольховская. Сегодня активно реализуются проекты первого и второго этапов Восточного полигона, рассматривается третий. Однако существует более быстрый способ относительно быстро увеличить провозную способность железных дорог на этом направлении. "Самым быстрым мероприятием, которое мы видим для того, чтобы сразу сделать большой рывок, является развитие не просто припортовых станций, но "последней железнодорожной мили" на подходе к портам Приморья - Ванино, Совгавани. Ведь в портах Приморья сконцентрированы не только угольные мощности, но и контейнерные, нефтяные. На данный момент мы ведем переговоры с ОАО "РЖД", есть поддержка со стороны правительства и губернатора Приморского края в части необходимости развития станции Находка-Восточная в рамках той генеральной схемы, которая была утверждена. Это большой пул мероприятий, сконцентрированный на Приморье, который позволит увеличить пропускную способность в адрес портов Приморья на 42 миллиона тонн - с 78 до 120 миллионов тонн в год. - пояснила Ольховская. По ее словам, эти меры позволят реализовать потенциал угольной отрасли, который обеспечен наличием добывающих мощностей, железнодорожной инфраструктуры и специализированных портовых мощностей в рамках двустороннего сотрудничества с дружественными странами АТР. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы