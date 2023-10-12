https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902149493.html

СМИ: президенты ОАЭ и США обсудили коридоры для доставки гумпомощи в Газу

СМИ: президенты ОАЭ и США обсудили коридоры для доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: президенты ОАЭ и США обсудили коридоры для доставки гумпомощи в Газу

Президенты ОАЭ и США обсудили необходимость открытия безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в район палестино-израильского конфликта, передает... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:03

2023-10-12T01:03

2023-10-12T01:03

израиль

сша

оаэ

в мире

мухаммед бен заид аль нахайян

биньямин нетаньяху

хамас

джо байден

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президенты ОАЭ и США обсудили необходимость открытия безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в район палестино-израильского конфликта, передает агентство WAM. "Президент Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент США Джо Байден провели телефонный разговор сегодня для обсуждения региональных событий и усилий по сдерживанию текущей ситуации в свете усиления насилия и эскалации … Обе стороны подчеркнули критическую необходимость … открытия безопасных коридоров для обеспечения доставки гуманитарной помощи", - пишет агентство. Президенты двух стран также обсудили координацию между региональными и международными участниками в вопросе призыва к немедленной деэскалации. Оба лидера подчеркнули необходимость работы над расширением политических перспектив на достижение мира и безопасности на Ближнем Востоке, отметило агентство. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.

https://ria.ru/20231012/gaza-1902148157.html

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израиль, сша, оаэ, в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, биньямин нетаньяху, хамас, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году