СМИ: президенты ОАЭ и США обсудили коридоры для доставки гумпомощи в Газу
WAM: президенты ОАЭ и США обсудили открытие коридоров для доставки помощи в Газу
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президенты ОАЭ и США обсудили необходимость открытия безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в район палестино-израильского конфликта, передает агентство WAM.
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"Президент Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент США Джо Байден провели телефонный разговор сегодня для обсуждения региональных событий и усилий по сдерживанию текущей ситуации в свете усиления насилия и эскалации … Обе стороны подчеркнули критическую необходимость … открытия безопасных коридоров для обеспечения доставки гуманитарной помощи", - пишет агентство.
Президенты двух стран также обсудили координацию между региональными и международными участниками в вопросе призыва к немедленной деэскалации. Оба лидера подчеркнули необходимость работы над расширением политических перспектив на достижение мира и безопасности на Ближнем Востоке, отметило агентство.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.