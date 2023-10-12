https://ria.ru/20231012/gruzopotok-1902313526.html

Судоходная компания Ирана нарастит грузопоток через Астрахань

Судоходная компания Ирана нарастит грузопоток через Астрахань - РИА Новости, 12.10.2023

Судоходная компания Ирана нарастит грузопоток через Астрахань

Крупнейшая судоходная компания Ирана - Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) планирует нарастить флот на Каспии и грузопоток через Астрахань, сообщает РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:58

2023-10-12T16:58

2023-10-12T16:58

астраханская область

астрахань

иран

астраханская область

росморпорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150869/61/1508696135_0:284:4288:2696_1920x0_80_0_0_a37032644571a836fd6304b742c22068.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Крупнейшая судоходная компания Ирана - Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) планирует нарастить флот на Каспии и грузопоток через Астрахань, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. Ранее министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский посетил Тегеран, где провел встречу с управляющим директором портовой и морской организации Ирана Али-Акбаром Сафаи. "Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), крупнейшая судоходная компания республики Иран, будет наращивать флотилию грузовых судов на Каспии для обеспечения роста грузопотока по Международному транспортному коридору "Север-Юг" через астраханские порты", - говорится в сообщении. Также Волынский и Сафаи рассмотрели вопросы привлечения грузопотока из дружественных стран Африки. Министр пригласил директора портовой и морской организации Ирана на Международный форум "МТК Север-Юг - Новая концепция", который состоится в Астрахани 25-26 октября. Планируется обсудить совместную работу с африканскими странами по встраиванию грузопотока из Африки в МТК "Север-Юг". Министр акцентировал внимание на том, что Росморпорт завершает масштабные дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Канал в ближайшие недели будет открыт для движения судов с осадкой 4,5 метра. На сегодняшний день предприятием выполнено 93% дноуглубительных работ от запланированного на 2023 год объема. В эти дни в Тегеране проходит форум Expo-Russia Iran 2023, где Астраханская область представила потенциал региона. Благодаря географическому положению и развитой транспортно-логистической инфраструктуре область является ключевым участком транскаспийского маршрута МТК "Север-Юг".

https://ria.ru/20230918/tovarooborot-1896959594.html

https://ria.ru/20230821/vystavka-1891218325.html

астрахань

иран

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, иран, астраханская область, росморпорт