Судоходная компания Ирана нарастит грузопоток через Астрахань
© Depositphotos.com / GodlindМорской порт в городе Астрахань
© Depositphotos.com / Godlind
Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Крупнейшая судоходная компания Ирана - Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) планирует нарастить флот на Каспии и грузопоток через Астрахань, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.
Ранее министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский посетил Тегеран, где провел встречу с управляющим директором портовой и морской организации Ирана Али-Акбаром Сафаи.
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"Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), крупнейшая судоходная компания республики Иран, будет наращивать флотилию грузовых судов на Каспии для обеспечения роста грузопотока по Международному транспортному коридору "Север-Юг" через астраханские порты", - говорится в сообщении.
Также Волынский и Сафаи рассмотрели вопросы привлечения грузопотока из дружественных стран Африки. Министр пригласил директора портовой и морской организации Ирана на Международный форум "МТК Север-Юг - Новая концепция", который состоится в Астрахани 25-26 октября. Планируется обсудить совместную работу с африканскими странами по встраиванию грузопотока из Африки в МТК "Север-Юг".
Министр акцентировал внимание на том, что Росморпорт завершает масштабные дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Канал в ближайшие недели будет открыт для движения судов с осадкой 4,5 метра. На сегодняшний день предприятием выполнено 93% дноуглубительных работ от запланированного на 2023 год объема.
В эти дни в Тегеране проходит форум Expo-Russia Iran 2023, где Астраханская область представила потенциал региона. Благодаря географическому положению и развитой транспортно-логистической инфраструктуре область является ключевым участком транскаспийского маршрута МТК "Север-Юг".