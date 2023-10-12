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Дипломат заявил об открытости Гонконга для всех российских компаний - РИА Новости, 12.10.2023
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05:35 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/gonkong-1902161648.html
Дипломат заявил об открытости Гонконга для всех российских компаний
Дипломат заявил об открытости Гонконга для всех российских компаний - РИА Новости, 12.10.2023
Дипломат заявил об открытости Гонконга для всех российских компаний
Правительство специального административного района КНР Гонконг считает, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными, путь в Гонконг... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:35
2023-10-12T05:35
гонконг
китай
россия
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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Правительство специального административного района КНР Гонконг считает, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными, путь в Гонконг российским компаниям открыт, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов. В прошлом году газета South China Morning Post со ссылкой на источники писала, что российские бизнесмены сталкивались с трудностями при открытии счетов в банках Гонконга из-за западных санкций, несмотря на то, что Гонконг и Китай к ним не присоединялись. Эту информацию газете подтвердил бывший тогда генконсулом РФ в Гонконге Игорь Сагитов. "Гонконгское правительство неоднократно четко заявляло, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными и не должны применяться. В свою очередь местные бизнесмены убеждены, что привнесение политики в деловые связи создает еще большую неопределенность, препятствуя восстановлению мировой экономики. Так что путь сюда российским компаниям открыт", - отметил Каргаполов. Вместе с тем, подчеркнул он, глубокая вовлеченность этого района в международные экономические связи "порой создает некоторые проблемы для отечественных компаний". "В этих случаях генконсульство в рамках своей компетенции оказывает россиянам необходимую поддержку", - сказал он.
https://ria.ru/20231005/logistika-1900763856.html
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гонконг, китай, россия
Гонконг, Китай, Россия
Дипломат заявил об открытости Гонконга для всех российских компаний

Дипломат Каргаполов: путь для российских компаний в Гонконг всегда открыт

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Правительство специального административного района КНР Гонконг считает, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными, путь в Гонконг российским компаниям открыт, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов.
В прошлом году газета South China Morning Post со ссылкой на источники писала, что российские бизнесмены сталкивались с трудностями при открытии счетов в банках Гонконга из-за западных санкций, несмотря на то, что Гонконг и Китай к ним не присоединялись. Эту информацию газете подтвердил бывший тогда генконсулом РФ в Гонконге Игорь Сагитов.
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"Гонконгское правительство неоднократно четко заявляло, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными и не должны применяться. В свою очередь местные бизнесмены убеждены, что привнесение политики в деловые связи создает еще большую неопределенность, препятствуя восстановлению мировой экономики. Так что путь сюда российским компаниям открыт", - отметил Каргаполов.
Вместе с тем, подчеркнул он, глубокая вовлеченность этого района в международные экономические связи "порой создает некоторые проблемы для отечественных компаний".
"В этих случаях генконсульство в рамках своей компетенции оказывает россиянам необходимую поддержку", - сказал он.
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