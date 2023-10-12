https://ria.ru/20231012/germaniya-1902316505.html

В Германии призвали не покупать газ у Катара из-за поддержки ХАМАС

В Германии призвали не покупать газ у Катара из-за поддержки ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

В Германии призвали не покупать газ у Катара из-за поддержки ХАМАС

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, обратилась с призывом к правительству страны разорвать существующие газовые... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:04

2023-10-12T17:04

2023-10-12T17:06

в мире

израиль

германия

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

тамим бен хамад аль тани

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, обратилась с призывом к правительству страны разорвать существующие газовые контракты с Катаром из-за поддержки последним палестинского движения ХАМАС. В настоящее время эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани находится с официальным визитом в Германии. "Поскольку ХАМАС годами получает финансовую и интеллектуальную поддержку от Катара, Германия не может в знак благодарности покупать миллиарды кубометров газа. Я требую, чтобы сделка (министра экономики Роберта - ред.) Хабека с Катаром была немедленно заморожена и чтобы министр экономики наконец открыл путь к расширению добычи газа в Германии", - заявил представитель СвДП по вопросам энергетической политики Михаэль Крузе изданию Bild. По его словам, блокирование добычи нефти и газа из соображений охраны окружающей среды приводит к зависимости Германии от государств, которые ведут вооруженную борьбу с Израилем. Крузе подчеркнул, что Германия должна искать себе только таких энергетических партнеров, которые "признают право государства Израиль на существование". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html

https://ria.ru/20231012/gaza-1902272977.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, германия, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, тамим бен хамад аль тани