США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector
США поддержали расследование Финляндии и Эстонии о повреждении Balticconnector
© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США поддерживают проводимое Финляндией и Эстонией расследование о повреждении газопровода в Балтийском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
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"Мы солидарны с союзниками по НАТО Финляндией и Эстонией и поддерживаем проводимое ими расследование повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море для установления причины", - написал Блинкен в соцсети Х.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.