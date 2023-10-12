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США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector - РИА Новости, 12.10.2023
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06:35 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/gazoprovod-1902163725.html
США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector
США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector - РИА Новости, 12.10.2023
США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector
США поддерживают проводимое Финляндией и Эстонией расследование о повреждении газопровода в Балтийском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:35
2023-10-12T06:35
финляндия
энтони блинкен
эстония
балтийское море
нато
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США поддерживают проводимое Финляндией и Эстонией расследование о повреждении газопровода в Балтийском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы солидарны с союзниками по НАТО Финляндией и Эстонией и поддерживаем проводимое ими расследование повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море для установления причины", - написал Блинкен в соцсети Х.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231012/balticconnector-1902155459.html
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финляндия, энтони блинкен, эстония, балтийское море, нато, в мире
Финляндия, Энтони Блинкен, Эстония, Балтийское море, НАТО, В мире
США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector

США поддержали расследование Финляндии и Эстонии о повреждении Balticconnector

© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США поддерживают проводимое Финляндией и Эстонией расследование о повреждении газопровода в Балтийском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Мы солидарны с союзниками по НАТО Финляндией и Эстонией и поддерживаем проводимое ими расследование повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море для установления причины", - написал Блинкен в соцсети Х.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector
02:56
 
ФинляндияЭнтони БлинкенЭстонияБалтийское мореНАТОВ мире
 
 
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