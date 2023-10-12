https://ria.ru/20231012/f-16-1902242240.html

Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16

Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16 - РИА Новости, 12.10.2023

Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16

Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей F-16 в течение нескольких недель, сообщила в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:45

2023-10-12T13:45

2023-10-12T13:45

нидерланды

украина

румыния

сергей лавров

министерство обороны сша

f-16

нато

в мире

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ГААГА, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей F-16 в течение нескольких недель, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Мы надеемся направить в Румынию от 12 до 18 самолетов (F-16 - ред.) в течение нескольких недель, а это значит, что учебный центр сможет начать работу", - цитирует Оллонгрен портал NL Times. Как сообщила министр на полях встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, создание центра подготовки украинских пилотов в Румынии продвигается "очень хорошо". Оллонрген не исключила, что Украина в конечном итоге получит 24 истребителя F-16, "которые она сможет задействовать в борьбе с Россией". Всего в арсенале Нидерландов имеются 42 таких истребителя. Ранее сообщалось, что Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

нидерланды

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нидерланды, украина, румыния, сергей лавров, министерство обороны сша, f-16, нато, в мире