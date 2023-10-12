Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16 - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/f-16-1902242240.html
Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16
Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16 - РИА Новости, 12.10.2023
Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16
Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей F-16 в течение нескольких недель, сообщила в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:45
нидерланды
украина
румыния
сергей лавров
министерство обороны сша
f-16
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
ГААГА, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей F-16 в течение нескольких недель, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Мы надеемся направить в Румынию от 12 до 18 самолетов (F-16 - ред.) в течение нескольких недель, а это значит, что учебный центр сможет начать работу", - цитирует Оллонгрен портал NL Times. Как сообщила министр на полях встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, создание центра подготовки украинских пилотов в Румынии продвигается "очень хорошо". Оллонрген не исключила, что Украина в конечном итоге получит 24 истребителя F-16, "которые она сможет задействовать в борьбе с Россией". Всего в арсенале Нидерландов имеются 42 таких истребителя. Ранее сообщалось, что Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
нидерланды
украина
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, украина, румыния, сергей лавров, министерство обороны сша, f-16, нато, в мире
Нидерланды, Украина, Румыния, Сергей Лавров, Министерство обороны США, F-16, НАТО, В мире
Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов до 18 F-16

Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов от 12 до 18 F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей F-16 в течение нескольких недель, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Мы надеемся направить в Румынию от 12 до 18 самолетов (F-16 - ред.) в течение нескольких недель, а это значит, что учебный центр сможет начать работу", - цитирует Оллонгрен портал NL Times.
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Киев заявил о желании получить американские истребители F-35
21 сентября, 16:47
Как сообщила министр на полях встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, создание центра подготовки украинских пилотов в Румынии продвигается "очень хорошо".
Оллонрген не исключила, что Украина в конечном итоге получит 24 истребителя F-16, "которые она сможет задействовать в борьбе с Россией". Всего в арсенале Нидерландов имеются 42 таких истребителя.
Ранее сообщалось, что Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции перед истребителем F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Украину спасут самолеты
23 августа, 08:00
 
НидерландыУкраинаРумынияСергей ЛавровМинистерство обороны СШАF-16НАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала