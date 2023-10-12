МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза
Сийярто: ЕС в плохой форме и нуждается в расширении, например, за счет Грузии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюз в очень плохой форме и нуждается в расширении за счет таких стран, как Грузия, которая "ничем не хуже" Украины и Молдавии, которым уже предоставлен статус кандидата, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Евросоюз сейчас в чрезвычайно плохой форме, поэтому было бы важно, если бы политику расширения удалось ускорить. Евросоюзу необходим новый импульс, своего рода встряска, позитивная энергия, и в первую очередь это может прийти из тех стран, которые хотели бы стать членами ЕС, быстро развиваются и хотят достичь уровня развития Евросоюза или хотя бы приблизиться к нему. Грузия - типичная такая страна", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети. По его словам, Грузия "ничем не хуже Украины и Молдавии", поэтому ЕС "ведет себя крайне лицемерно и двулично", не предоставляя Грузии статуса кандидата и предъявляя Тбилиси список из 12 пунктов, в то время как от Киева и Кишинева выполнения подобного списка условий не требуется.
В среду и четверг проходит первое совместное заседание правительств Венгрии и Грузии под председательством глав кабминов Виктора Орбана и Ираклия Гарибашвили, его основной темой стало развитие экономических отношений и энергобезопасность, в частности строительство кабеля под Черным морем для поставок электроэнергии из Азербайджана в Европу. Наряду со встречей премьеров в программе 18 министерских встреч, по итогам совместного заседания ожидается подписание пяти соглашений.
Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.