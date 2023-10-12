https://ria.ru/20231012/evakuatsiya-1902275060.html

Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана

Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана - РИА Новости, 12.10.2023

Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана

Речь об эвакуации граждан Российской Федерации из Ливана пока не идёт, но в случае обострения будут прорабатываться оптимальные механизмы с ливанскими властями, РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:18

2023-10-12T15:18

2023-10-12T15:46

ливан

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

александр рудаков (посол россии в ливане )

в мире

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БЕЙРУТ, 12 окт - РИА Новости. Речь об эвакуации граждан Российской Федерации из Ливана пока не идёт, но в случае обострения будут прорабатываться оптимальные механизмы с ливанскими властями, рассказал РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков."Прежде всего, отмечаем, что об эвакуации росграждан из Ливана речь пока не идет… В случае обострения обстановки и возникновения угрозы жизни мирного населения посольством и компетентными органами Российской Федерации во взаимодействии с ливанской стороной будут прорабатываться оптимальные механизмы эвакуации росграждан," – сказал Рудаков.Глава российской дипмиссии также отметил, что запросов с просьбами об эвакуации со стороны проживающих на территории Ливана граждан Российской Федерации в дипмиссию не поступало."В то же время наши соотечественники связываются с консульским отделом посольства, чтобы узнать о возможных планах РЗУ по организации эвакуационных мероприятий на случай эскалации напряженности. В этих случаях наши сотрудники дают всю необходимую информацию по существу задаваемых вопросов. При этом стараемся исходить из объективных оценок ситуации," – добавил Рудаков.

https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901870423.html

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ливан, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, александр рудаков (посол россии в ливане ), в мире