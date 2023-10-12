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Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана - РИА Новости, 12.10.2023
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15:18 12.10.2023 (обновлено: 15:46 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/evakuatsiya-1902275060.html
Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана
Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана - РИА Новости, 12.10.2023
Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана
Речь об эвакуации граждан Российской Федерации из Ливана пока не идёт, но в случае обострения будут прорабатываться оптимальные механизмы с ливанскими властями, РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:18
2023-10-12T15:46
ливан
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
александр рудаков (посол россии в ливане )
в мире
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БЕЙРУТ, 12 окт - РИА Новости. Речь об эвакуации граждан Российской Федерации из Ливана пока не идёт, но в случае обострения будут прорабатываться оптимальные механизмы с ливанскими властями, рассказал РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков."Прежде всего, отмечаем, что об эвакуации росграждан из Ливана речь пока не идет… В случае обострения обстановки и возникновения угрозы жизни мирного населения посольством и компетентными органами Российской Федерации во взаимодействии с ливанской стороной будут прорабатываться оптимальные механизмы эвакуации росграждан," – сказал Рудаков.Глава российской дипмиссии также отметил, что запросов с просьбами об эвакуации со стороны проживающих на территории Ливана граждан Российской Федерации в дипмиссию не поступало."В то же время наши соотечественники связываются с консульским отделом посольства, чтобы узнать о возможных планах РЗУ по организации эвакуационных мероприятий на случай эскалации напряженности. В этих случаях наши сотрудники дают всю необходимую информацию по существу задаваемых вопросов. При этом стараемся исходить из объективных оценок ситуации," – добавил Рудаков.
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ливан, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, александр рудаков (посол россии в ливане ), в мире
Ливан, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), В мире
Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Ливана

Посол в Ливане: об эвакуации россиян речи пока не идет

© iStock.com / ramzihachichoМечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© iStock.com / ramzihachicho
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 окт - РИА Новости. Речь об эвакуации граждан Российской Федерации из Ливана пока не идёт, но в случае обострения будут прорабатываться оптимальные механизмы с ливанскими властями, рассказал РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
"Прежде всего, отмечаем, что об эвакуации росграждан из Ливана речь пока не идет… В случае обострения обстановки и возникновения угрозы жизни мирного населения посольством и компетентными органами Российской Федерации во взаимодействии с ливанской стороной будут прорабатываться оптимальные механизмы эвакуации росграждан," – сказал Рудаков.
Глава российской дипмиссии также отметил, что запросов с просьбами об эвакуации со стороны проживающих на территории Ливана граждан Российской Федерации в дипмиссию не поступало.
"В то же время наши соотечественники связываются с консульским отделом посольства, чтобы узнать о возможных планах РЗУ по организации эвакуационных мероприятий на случай эскалации напряженности. В этих случаях наши сотрудники дают всю необходимую информацию по существу задаваемых вопросов. При этом стараемся исходить из объективных оценок ситуации," – добавил Рудаков.
Израиль - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Израиля
10 октября, 20:29
 
ЛиванРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАлександр Рудаков (посол России в Ливане )В мире
 
 
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