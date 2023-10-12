https://ria.ru/20231012/elektromobili-1902239645.html
Собянин считает, что большинство машин в Москве должны стать электрическими
Собянин считает, что большинство машин в Москве должны стать электрическими - РИА Новости, 12.10.2023
Собянин считает, что большинство машин в Москве должны стать электрическими
Мощностей для обеспечения электромобилей в Москве более чем достаточно, на сегодняшний день профицит мощностей оставляет 12-14%, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:32
2023-10-12T13:32
2023-10-12T13:32
москва
сергей собянин
общество
технологии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мощностей для обеспечения электромобилей в Москве более чем достаточно, на сегодняшний день профицит мощностей оставляет 12-14%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на сессии "Создавая город будущего" Российской энергетической недели". "Мощности электроэнергии Москвы профицитны, на сегодняшний день они составляют 12-14%. Если мы получим 1 миллион машин в Москве, то потребление увеличится всего на 4 %. Мы будем наращивать топливную энергетику для того, чтобы обеспечить электромобили. У нас мощностей более чем достаточно. Насчет ночной зарядки, в часы, когда нет электропотребления, мы выровняем эту ситуацию, и дополнительных мощностей нам, скорее всего, не потребуется", - рассказал Собянин. По его словам, 80% пассажиров общественного транспорта столицы уже передвигаются на электротранспорте, в частности, они пользуются Московскими центральными диаметрами, пригородными электричками, электробусами, речными электрическими суднами. Он напомнил, что в столице поставлена задача полностью перейти на электробусы, и в перспективе, большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими.
https://ria.ru/20230815/moskvich-1890209506.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, общество, технологии
Москва, Сергей Собянин, Общество, Технологии
Собянин считает, что большинство машин в Москве должны стать электрическими
Собянин: мощностей для обеспечения электромобилей в Москве более чем хватит
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мощностей для обеспечения электромобилей в Москве более чем достаточно, на сегодняшний день профицит мощностей оставляет 12-14%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на сессии "Создавая город будущего" Российской энергетической недели".
"Мощности электроэнергии Москвы профицитны, на сегодняшний день они составляют 12-14%. Если мы получим 1 миллион машин в Москве, то потребление увеличится всего на 4 %. Мы будем наращивать топливную энергетику для того, чтобы обеспечить электромобили. У нас мощностей более чем достаточно. Насчет ночной зарядки, в часы, когда нет электропотребления, мы выровняем эту ситуацию, и дополнительных мощностей нам, скорее всего, не потребуется", - рассказал Собянин.
По его словам, 80% пассажиров общественного транспорта столицы уже передвигаются на электротранспорте, в частности, они пользуются Московскими центральными диаметрами, пригородными электричками, электробусами, речными электрическими суднами.
Он напомнил, что в столице поставлена задача полностью перейти на электробусы, и в перспективе, большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими.
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