https://ria.ru/20231012/elektroenergiya-1902376356.html
Маковский рассказал о применении систем накопления электроэнергии
Маковский рассказал о применении систем накопления электроэнергии - РИА Новости, 12.10.2023
Маковский рассказал о применении систем накопления электроэнергии
Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский в рамках Российской энергетической недели выступил на панельной дискуссии "Энергия без границ. Системы... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:28
2023-10-12T20:28
2023-10-12T20:28
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МОСКВА, 12 окт - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский в рамках Российской энергетической недели выступил на панельной дискуссии "Энергия без границ. Системы накопления: регулирование, технологии и перспективы".Глава энергокомпании отметил, что всего на территории присутствия Общества уже работает 38 накопителей. Одна из модификаций системы предназначена для обеспечения надежности электроснабжения, другая – включается в сеть с целью поддержания качества электроэнергии.Инновационные системы накопления оснащены современным оборудованием телемеханики и связи, которые обеспечивают передачу данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах в Центры управления сетями филиалов Общества. Для оперативного контроля реализовано дистанционное управление включением и отключением устройств."Сегодня появляются уникальные возможности для развития отечественных технологий, и мы гордимся тем, что принимаем в этом процессе непосредственное участие: продолжаем совместные с российскими компаниями-разработчиками научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводим внедрения в электросетевом комплексе, расширяем области применения. Потенциал у инновационной сферы в энергетике – огромен, поэтому мы продолжим активно двигаться по этому пути на благо жителей и регионов нашей оперативной ответственности", – отметил Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Маковский рассказал о применении систем накопления электроэнергии
Маковский рассказал о применении систем накопления электроэнергии
МОСКВА, 12 окт - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский в рамках Российской энергетической недели выступил на панельной дискуссии "Энергия без границ. Системы накопления: регулирование, технологии и перспективы".
Глава энергокомпании отметил, что всего на территории присутствия Общества уже работает 38 накопителей. Одна из модификаций системы предназначена для обеспечения надежности электроснабжения, другая – включается в сеть с целью поддержания качества электроэнергии.
Инновационные системы накопления оснащены современным оборудованием телемеханики и связи, которые обеспечивают передачу данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах в Центры управления сетями филиалов Общества. Для оперативного контроля реализовано дистанционное управление включением и отключением устройств.
"Сегодня появляются уникальные возможности для развития отечественных технологий, и мы гордимся тем, что принимаем в этом процессе непосредственное участие: продолжаем совместные с российскими компаниями-разработчиками научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводим внедрения в электросетевом комплексе, расширяем области применения. Потенциал у инновационной сферы в энергетике – огромен, поэтому мы продолжим активно двигаться по этому пути на благо жителей и регионов нашей оперативной ответственности", – отметил Игорь Маковский.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.