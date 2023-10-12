https://ria.ru/20231012/elektrichestvo-1902229871.html

На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества

На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 12.10.2023

На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале об отсутствии энергоснабжения почти в 500 населенных пунктах, в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:02

2023-10-12T13:02

2023-10-12T13:02

в мире

украина

харьковская область

укрэнерго

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале об отсутствии энергоснабжения почти в 500 населенных пунктах, в частности, из-за боевых действий и технологических нарушений в энергосистеме страны. "Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 487 населенных пунктов. Из-за боевых действий (зафиксированы - ред.) новые повреждения в сетях облэнерго (операторов систем распределения - ред.) в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в (подконтрольной Киеву части) Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном. Отмечается, что суточный максимум потребления электроэнергии, несмотря на потепление на 0,3°C, в среду повысился на 1,5% по сравнению со вторником. В "Укрэнерго" добавили, что в четверг производится экспорт в Словакию и Молдавию, также поступает импорт электроэнергии из Словакии. По данным украинского минэнерго, в Харьковской области зафиксировано повреждение газотранспортной системы. В частности, повреждена промплощадка газораспределительной станции (ГРС), которая питает ТЭЦ, также зафиксированы повреждения другой ГРС города, характер повреждений уточняется, сообщает минэнерго в Telegram-канале. Отмечается, что пожары были локализованы.

https://ria.ru/20230916/elektroenergiya-1896752017.html

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в мире, украина, харьковская область, укрэнерго