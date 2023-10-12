https://ria.ru/20231012/elektrichestvo-1902229871.html
На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества
На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 12.10.2023
На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале об отсутствии энергоснабжения почти в 500 населенных пунктах, в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:02
2023-10-12T13:02
2023-10-12T13:02
в мире
украина
харьковская область
укрэнерго
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале об отсутствии энергоснабжения почти в 500 населенных пунктах, в частности, из-за боевых действий и технологических нарушений в энергосистеме страны. "Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 487 населенных пунктов. Из-за боевых действий (зафиксированы - ред.) новые повреждения в сетях облэнерго (операторов систем распределения - ред.) в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в (подконтрольной Киеву части) Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном. Отмечается, что суточный максимум потребления электроэнергии, несмотря на потепление на 0,3°C, в среду повысился на 1,5% по сравнению со вторником. В "Укрэнерго" добавили, что в четверг производится экспорт в Словакию и Молдавию, также поступает импорт электроэнергии из Словакии. По данным украинского минэнерго, в Харьковской области зафиксировано повреждение газотранспортной системы. В частности, повреждена промплощадка газораспределительной станции (ГРС), которая питает ТЭЦ, также зафиксированы повреждения другой ГРС города, характер повреждений уточняется, сообщает минэнерго в Telegram-канале. Отмечается, что пожары были локализованы.
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в мире, украина, харьковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Харьковская область, Укрэнерго
На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества
"Укрэнерго": на Украине 487 населенных пунктов остаются без электричества