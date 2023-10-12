https://ria.ru/20231012/egipet-1902250278.html
Россия продолжит господдержку проекта промышленной зоны в Египте
Россия продолжит господдержку проекта промышленной зоны в Египте - РИА Новости, 12.10.2023
Россия продолжит господдержку проекта промышленной зоны в Египте
Господдержка российской промышленной зоны в Египте будет продолжена, постановление правительства об ее отмене носило технический характер, так как потеряло... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:07
2023-10-12T14:07
2023-10-12T14:09
экономика
россия
египет
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
суэцкий канал
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Господдержка российской промышленной зоны в Египте будет продолжена, постановление правительства об ее отмене носило технический характер, так как потеряло актуальность; в общей сложности на поддержку проекта до 2026 года будет направлено 9,5 миллиарда рублей, говорился в сообщении Минпромторга РФ. В среду на официальном сайте правовой информации было опубликовано постановление правительства РФ, отменяющее постановление о господдержке создания российской промышленной зоны в Египте. "В рамках 14-го заседания российско-египетской МПК заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Ахмед Самир подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. В связи с утвержденными изменениями, постановление правительства РФ №2465 от 24.12.2021 потеряло свою актуальность и требовало отмены, которая при этом носит технический характер", - пояснили в министерстве. "Вместе с тем Минпромторг России обращает внимание, что государственная поддержка проекта будет продолжена... На реализацию проекта планируется направить порядка 9,5 млрд рублей бюджетных средств до 2026 года", - добавили в Минпромторге. По данным министерства, на сегодняшний день реализация проекта российской промышленной зоны идет в плановом режиме. Так, в парламенте Египта проходит процедуру ратификации протокол, подписанный Мантуровым и Самиром; по ее завершении будет подготовлена проектно-сметная документация. Отобранные в ходе конкурсных процедур компании приступят к строительству первых объектов РПЗ в 2024 году.
https://ria.ru/20230728/otnosheniya-1886813497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, египет, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), суэцкий канал
Экономика, Россия, Египет, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Суэцкий канал
Россия продолжит господдержку проекта промышленной зоны в Египте
Минпромторг: Россия продолжит господдержку проекта промышленной зоны в Египте
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Господдержка российской промышленной зоны в Египте будет продолжена, постановление правительства об ее отмене носило технический характер, так как потеряло актуальность; в общей сложности на поддержку проекта до 2026 года будет направлено 9,5 миллиарда рублей, говорился в сообщении Минпромторга РФ.
В среду на официальном сайте правовой информации было опубликовано постановление правительства РФ, отменяющее постановление о господдержке создания российской промышленной зоны в Египте.
"В рамках 14-го заседания российско-египетской МПК заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
и министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Ахмед Самир подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала
. В связи с утвержденными изменениями, постановление правительства РФ №2465 от 24.12.2021 потеряло свою актуальность и требовало отмены, которая при этом носит технический характер", - пояснили в министерстве.
«
"Вместе с тем Минпромторг России обращает внимание, что государственная поддержка проекта будет продолжена... На реализацию проекта планируется направить порядка 9,5 млрд рублей бюджетных средств до 2026 года", - добавили в Минпромторге.
По данным министерства, на сегодняшний день реализация проекта российской промышленной зоны идет в плановом режиме. Так, в парламенте Египта проходит процедуру ратификации протокол, подписанный Мантуровым и Самиром; по ее завершении будет подготовлена проектно-сметная документация. Отобранные в ходе конкурсных процедур компании приступят к строительству первых объектов РПЗ в 2024 году.
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