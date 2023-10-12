https://ria.ru/20231012/dvizhenie-1902371922.html

В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста

В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста - РИА Новости, 12.10.2023

В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста

Четыре полосы Краснофлотского моста через Северную Двину в Архангельске, ремонтные работы на котором велись с 2021 года, открыты для движения, сообщила... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:06

2023-10-12T20:06

2023-10-12T20:06

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архангельская область

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александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 окт - РИА Новости. Четыре полосы Краснофлотского моста через Северную Двину в Архангельске, ремонтные работы на котором велись с 2021 года, открыты для движения, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что масштабное обновление мостового сооружения через левый рукав Северной Двины велось с 2021 года. "С сегодняшнего дня (четверга) открыты для движения транспорта все четыре полосы. Окончательная сдача объекта согласно контракту состоится в декабре этого года", - говорится в сообщении. Открытие рабочего движения состоялось в рамках ежегодного Всероссийского съезда работников дорожного хозяйства. В официальном мероприятии по видео-конференц-связи приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, заместитель начальника ФКУ Упрдор "Холмогоры" Рудольф Амахин, заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Открывая мероприятие, Новиков поздравил дорожников с наступающим профессиональным праздником и дал старт открытию дорожных объектов в столицах двух регионов: Казани и Архангельске. "Краснофлотский мост через левый рукав Северной Двины, ремонт которого два года успешно ведут мостостроители, по-своему уникальный. Он имеет 25-метровый пролёт для обеспечения судоходства по реке", - отметил руководитель Росавтодора, слова которого приводит пресс-служба. Краснофлотский мост – это целый комплекс инженерных сооружений, включающий левобережный подход и эстакаду в 870 метров, два съезда на левый берег расстоянием 280 метров, километровый мост через левый рукав с разводным пролетным строением, участок автодороги по острову Краснофлотский, километровый мост через правый рукав, а также правобережную эстакаду через Ленинградский проспект. "Специалисты выполнили огромный объем работ: от ремонта пролетных строений и опор до модернизации уникального вертикально-подъемного механизма", – написал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он добавил, что остаются финальные штрихи, в том числе нанесение разметки и завершение работ по барьерным ограждениям. "Мостовой переход имеет стратегическое значение для Архангельска, он обеспечивает не только пассажиропоток, но и грузопоток, который идет в морской порт. Объект важен для Архангельска и области, поскольку соединяет областной центр с федеральной трассой М-8", – отметил Амахин. Как отметили в правительстве региона, по Краснофлотскому мосту, общая протяженность которого составляет почти километр, ежедневно проезжают до 20 тысяч автомобилей. Проезжая часть включает четыре полосы движения по 3,5 м каждая, а для движения пешеходов с обеих сторон предусмотрены тротуары шириной полтора метра. "Сегодня Краснофлотский мост отвечает всем нормам и требованиям к таким сооружениям, а современная архитектурная подсветка в ночное время подчеркивает его красоту и масштабность", - отметили в правительстве региона.

https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html

https://ria.ru/20230920/tsentr-1897661580.html

https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html

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архангельск, архангельская область, казань, александр цыбульский, роман новиков