Рейтинг@Mail.ru
В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
 
20:06 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/dvizhenie-1902371922.html
В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста
В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста - РИА Новости, 12.10.2023
В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста
Четыре полосы Краснофлотского моста через Северную Двину в Архангельске, ремонтные работы на котором велись с 2021 года, открыты для движения, сообщила... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:06
2023-10-12T20:06
архангельская область
архангельск
архангельская область
казань
александр цыбульский
роман новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 12 окт - РИА Новости. Четыре полосы Краснофлотского моста через Северную Двину в Архангельске, ремонтные работы на котором велись с 2021 года, открыты для движения, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что масштабное обновление мостового сооружения через левый рукав Северной Двины велось с 2021 года. "С сегодняшнего дня (четверга) открыты для движения транспорта все четыре полосы. Окончательная сдача объекта согласно контракту состоится в декабре этого года", - говорится в сообщении. Открытие рабочего движения состоялось в рамках ежегодного Всероссийского съезда работников дорожного хозяйства. В официальном мероприятии по видео-конференц-связи приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, заместитель начальника ФКУ Упрдор "Холмогоры" Рудольф Амахин, заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Открывая мероприятие, Новиков поздравил дорожников с наступающим профессиональным праздником и дал старт открытию дорожных объектов в столицах двух регионов: Казани и Архангельске. "Краснофлотский мост через левый рукав Северной Двины, ремонт которого два года успешно ведут мостостроители, по-своему уникальный. Он имеет 25-метровый пролёт для обеспечения судоходства по реке", - отметил руководитель Росавтодора, слова которого приводит пресс-служба. Краснофлотский мост – это целый комплекс инженерных сооружений, включающий левобережный подход и эстакаду в 870 метров, два съезда на левый берег расстоянием 280 метров, километровый мост через левый рукав с разводным пролетным строением, участок автодороги по острову Краснофлотский, километровый мост через правый рукав, а также правобережную эстакаду через Ленинградский проспект. "Специалисты выполнили огромный объем работ: от ремонта пролетных строений и опор до модернизации уникального вертикально-подъемного механизма", – написал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он добавил, что остаются финальные штрихи, в том числе нанесение разметки и завершение работ по барьерным ограждениям. "Мостовой переход имеет стратегическое значение для Архангельска, он обеспечивает не только пассажиропоток, но и грузопоток, который идет в морской порт. Объект важен для Архангельска и области, поскольку соединяет областной центр с федеральной трассой М-8", – отметил Амахин. Как отметили в правительстве региона, по Краснофлотскому мосту, общая протяженность которого составляет почти километр, ежедневно проезжают до 20 тысяч автомобилей. Проезжая часть включает четыре полосы движения по 3,5 м каждая, а для движения пешеходов с обеих сторон предусмотрены тротуары шириной полтора метра. "Сегодня Краснофлотский мост отвечает всем нормам и требованиям к таким сооружениям, а современная архитектурная подсветка в ночное время подчеркивает его красоту и масштабность", - отметили в правительстве региона.
https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html
https://ria.ru/20230920/tsentr-1897661580.html
https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html
https://ria.ru/20230920/sport-1897661427.html
архангельск
архангельская область
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, архангельская область, казань, александр цыбульский, роман новиков
Архангельская область, Архангельск, Архангельская область, Казань, Александр Цыбульский, Роман Новиков
В Архангельске открыли движение по четырем полосам Краснофлотского моста

В Архангельске после капремонта открыли движение по Краснофлотскому мосту

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 12 окт - РИА Новости. Четыре полосы Краснофлотского моста через Северную Двину в Архангельске, ремонтные работы на котором велись с 2021 года, открыты для движения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что масштабное обновление мостового сооружения через левый рукав Северной Двины велось с 2021 года. "С сегодняшнего дня (четверга) открыты для движения транспорта все четыре полосы. Окончательная сдача объекта согласно контракту состоится в декабре этого года", - говорится в сообщении.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В программу развития территорий Архангельской области включили 22 участка
6 октября, 11:26
Открытие рабочего движения состоялось в рамках ежегодного Всероссийского съезда работников дорожного хозяйства. В официальном мероприятии по видео-конференц-связи приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, заместитель начальника ФКУ Упрдор "Холмогоры" Рудольф Амахин, заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.
Открывая мероприятие, Новиков поздравил дорожников с наступающим профессиональным праздником и дал старт открытию дорожных объектов в столицах двух регионов: Казани и Архангельске.
"Краснофлотский мост через левый рукав Северной Двины, ремонт которого два года успешно ведут мостостроители, по-своему уникальный. Он имеет 25-метровый пролёт для обеспечения судоходства по реке", - отметил руководитель Росавтодора, слова которого приводит пресс-служба.
Вид на Соловецкий кремль - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области
20 сентября, 21:23
Краснофлотский мост – это целый комплекс инженерных сооружений, включающий левобережный подход и эстакаду в 870 метров, два съезда на левый берег расстоянием 280 метров, километровый мост через левый рукав с разводным пролетным строением, участок автодороги по острову Краснофлотский, километровый мост через правый рукав, а также правобережную эстакаду через Ленинградский проспект.
"Специалисты выполнили огромный объем работ: от ремонта пролетных строений и опор до модернизации уникального вертикально-подъемного механизма", – написал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он добавил, что остаются финальные штрихи, в том числе нанесение разметки и завершение работ по барьерным ограждениям.
Вид на набережную Северной Двины и Мосеев остров в Архангельске - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Чернышенко отметил стабильный рост турпотока в Архангельской области
20 сентября, 17:04
"Мостовой переход имеет стратегическое значение для Архангельска, он обеспечивает не только пассажиропоток, но и грузопоток, который идет в морской порт. Объект важен для Архангельска и области, поскольку соединяет областной центр с федеральной трассой М-8", – отметил Амахин.
Как отметили в правительстве региона, по Краснофлотскому мосту, общая протяженность которого составляет почти километр, ежедневно проезжают до 20 тысяч автомобилей. Проезжая часть включает четыре полосы движения по 3,5 м каждая, а для движения пешеходов с обеих сторон предусмотрены тротуары шириной полтора метра. "Сегодня Краснофлотский мост отвечает всем нормам и требованиям к таким сооружениям, а современная архитектурная подсветка в ночное время подчеркивает его красоту и масштабность", - отметили в правительстве региона.
Вид на Архангельск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом
20 сентября, 14:48
 
Архангельская областьАрхангельскАрхангельская областьКазаньАлександр ЦыбульскийРоман Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала