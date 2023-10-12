https://ria.ru/20231012/doklad-1902206990.html
Россия стала главной темой доклада по безопасности в Финляндии
Россия стала главной темой доклада по безопасности в Финляндии - РИА Новости, 12.10.2023
Россия стала главной темой доклада по безопасности в Финляндии
Россия получила наибольшее количество упоминаний в ежегодном докладе полиции безопасности Финляндии (SUPO), касающегося самых различных направлений – от... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:23
2023-10-12T11:23
2023-10-12T11:23
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финляндия
европа
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости. Россия получила наибольшее количество упоминаний в ежегодном докладе полиции безопасности Финляндии (SUPO), касающегося самых различных направлений – от безопасности критической инфраструктуры до действия международных санкций. Доклад SUPO опубликован в четверг. Пресс-релиз по докладу безопасности озаглавлен: "Россия относится к Финляндии как к недружественной стране". Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела, а также кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. "Напряженная ситуация с безопасностью в Европе <…> влияет на направление деятельности российской разведки. Текущие темы интереса - конкретные последствия членства Финляндии в НАТО, материальная поддержка Украины и способы обойти санкции через Финляндию", - утверждает полиция безопасности. По оценке SUPO, угроза со стороны российской разведки и возможного влияния на критически важную инфраструктуру возросла, но в ближайшем будущем негативное воздействие на инфраструктурные операции в Финляндии маловероятно. Ведомство прогнозирует рост российского интереса к новым технологиям двойного назначения и выявления лазеек в экспортном контроле на фоне введенных ограничений, которые, как утверждается, "существенно усложняют работу российского технологического сектора и промышленности". В плане же глобальных угроз финское ведомство отмечает опасность электронного шпионажа и радикальных идеологий. Указывается, что "значительный риск для национальной безопасности" может быть связан со взломом домашних роутеров, ПО которых рекомендуется своевременно обновлять. Угроза терроризма остается в Финляндии на прежнем втором уровне из четырех. "Наиболее вероятная угроза нападения исходит от отдельных лиц или небольших групп, поддерживающих крайне правые или радикально-исламистские идеологии", - сообщает полиция безопасности. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231006/finlyandiya-1900880167.html
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html
https://ria.ru/20231011/ugroza-1902099271.html
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россия, финляндия, европа, нато, в мире, украина
Россия, Финляндия, Европа, НАТО, В мире, Украина
Россия стала главной темой доклада по безопасности в Финляндии
РФ получила наибольшее количество упоминаний в доклада по безопасности Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости.
Россия получила наибольшее количество упоминаний в ежегодном докладе
полиции безопасности Финляндии (SUPO), касающегося самых различных направлений – от безопасности критической инфраструктуры до действия международных санкций.
Доклад SUPO опубликован в четверг. Пресс-релиз по докладу безопасности озаглавлен: "Россия относится к Финляндии как к недружественной стране". Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела, а также кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.
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«
"Напряженная ситуация с безопасностью в Европе
<…> влияет на направление деятельности российской разведки. Текущие темы интереса - конкретные последствия членства Финляндии в НАТО
, материальная поддержка Украины
и способы обойти санкции через Финляндию", - утверждает полиция безопасности.
По оценке SUPO, угроза со стороны российской разведки и возможного влияния на критически важную инфраструктуру возросла, но в ближайшем будущем негативное воздействие на инфраструктурные операции в Финляндии маловероятно.
Ведомство прогнозирует рост российского интереса к новым технологиям двойного назначения и выявления лазеек в экспортном контроле на фоне введенных ограничений, которые, как утверждается, "существенно усложняют работу российского технологического сектора и промышленности".
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В плане же глобальных угроз финское ведомство отмечает опасность электронного шпионажа и радикальных идеологий. Указывается, что "значительный риск для национальной безопасности" может быть связан со взломом домашних роутеров, ПО которых рекомендуется своевременно обновлять.
Угроза терроризма остается в Финляндии на прежнем втором уровне из четырех. "Наиболее вероятная угроза нападения исходит от отдельных лиц или небольших групп, поддерживающих крайне правые или радикально-исламистские идеологии", - сообщает полиция безопасности.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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