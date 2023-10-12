https://ria.ru/20231012/dogovory-1902231066.html

Более 800 договоров по мобильным торговым объектам заключили в Подмосковье

Более 800 договоров по мобильным торговым объектам заключили в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023

Более 800 договоров по мобильным торговым объектам заключили в Подмосковье

Более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье, среди них тележки, фудтраки и автолавки, сообщил курирующий... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:10

2023-10-12T13:10

2023-10-12T13:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье, среди них тележки, фудтраки и автолавки, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "С начала этого года в Подмосковье заключили более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Услуга, которая позволяет в режиме онлайн, подать заявку на мобильный объект, становится более востребованной. В частности, заключено 565 договоров на размещение тележек, 175 фудтраков, 45 автолавок и 19 изотермических емкостей", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным ведомства, пик сезона наступает ежегодно в период теплой погоды и количество заключенных договоров растет с апреля. При этом, за 2022 год было заключено 119 договоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. "С момента действия услуги весной 2022 года и по состоянию на 10 октября 2023 года всего заключено 923 договора. За 2022 год - 119 договоров, из них 21 - на мобильный пункт быстрого питания (фудтрак); восемь - на объектов мобильной торговли (автолавка), девять - на передвижные сооружения (изотермическая емкость, цистерна) и 81 - на передвижное сооружение (тележка)", - отметили в пресс-службе. Выбрать место для мобильного торгового объекта можно посредством услуги "Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта" на региональном портале Госуслуг, добавили в Минсельхозпроде.

https://ria.ru/20230927/fond-1898968651.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов