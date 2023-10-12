https://ria.ru/20231012/dezinformatsiya-1902214511.html

Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве

Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве - РИА Новости, 12.10.2023

Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве

России и Турции необходимо вместе бороться с фейками, вбросами и дезинформацией от недоброжелателей в медиапространстве, а также развивать взаимные связи в этой РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:57

2023-10-12T11:57

2023-10-12T11:57

россия

турция

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. России и Турции необходимо вместе бороться с фейками, вбросами и дезинформацией от недоброжелателей в медиапространстве, а также развивать взаимные связи в этой сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам круглого стола "Россия-Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества" в Москве. "На первый план выходит задача скоординированных действий СМИ двух стран в борьбе против общих информационных вызовов и угроз, выработке алгоритмов взаимодействия с целью купирования последствий от дезинформации, распространяемой нашими недоброжелателями. Исходим из необходимости совместно противодействовать различного рода фейкам и провокационным вбросам в медиапространстве", - говорится в обращении Лаврова. Министр пообещал оказывать содействие аккредитованным в России турецким журналистам, выразив надежду, что и Анкара проявит аналогичное отношение к журналистам из РФ. Кроме того, Лавров отметил, что в текущих международных условиях "поддержание благоприятного информационного фона вокруг наших стран и двустороннего сотрудничества особенно востребовано".

https://ria.ru/20230919/politika-1896963941.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, сергей лавров, в мире