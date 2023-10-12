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Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве - РИА Новости, 12.10.2023
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11:57 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/dezinformatsiya-1902214511.html
Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве
Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве - РИА Новости, 12.10.2023
Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве
России и Турции необходимо вместе бороться с фейками, вбросами и дезинформацией от недоброжелателей в медиапространстве, а также развивать взаимные связи в этой РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:57
2023-10-12T11:57
россия
турция
сергей лавров
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. России и Турции необходимо вместе бороться с фейками, вбросами и дезинформацией от недоброжелателей в медиапространстве, а также развивать взаимные связи в этой сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам круглого стола "Россия-Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества" в Москве. "На первый план выходит задача скоординированных действий СМИ двух стран в борьбе против общих информационных вызовов и угроз, выработке алгоритмов взаимодействия с целью купирования последствий от дезинформации, распространяемой нашими недоброжелателями. Исходим из необходимости совместно противодействовать различного рода фейкам и провокационным вбросам в медиапространстве", - говорится в обращении Лаврова. Министр пообещал оказывать содействие аккредитованным в России турецким журналистам, выразив надежду, что и Анкара проявит аналогичное отношение к журналистам из РФ. Кроме того, Лавров отметил, что в текущих международных условиях "поддержание благоприятного информационного фона вокруг наших стран и двустороннего сотрудничества особенно востребовано".
https://ria.ru/20230919/politika-1896963941.html
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россия, турция, сергей лавров, в мире
Россия, Турция, Сергей Лавров, В мире
Лавров призвал Россию и Турцию бороться с фейками в медиапространстве

Лавров: РФ и Турции нужно вместе бороться с инфовызовами в медиапространстве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. России и Турции необходимо вместе бороться с фейками, вбросами и дезинформацией от недоброжелателей в медиапространстве, а также развивать взаимные связи в этой сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам круглого стола "Россия-Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества" в Москве.
«
"На первый план выходит задача скоординированных действий СМИ двух стран в борьбе против общих информационных вызовов и угроз, выработке алгоритмов взаимодействия с целью купирования последствий от дезинформации, распространяемой нашими недоброжелателями. Исходим из необходимости совместно противодействовать различного рода фейкам и провокационным вбросам в медиапространстве", - говорится в обращении Лаврова.
Министр пообещал оказывать содействие аккредитованным в России турецким журналистам, выразив надежду, что и Анкара проявит аналогичное отношение к журналистам из РФ. Кроме того, Лавров отметил, что в текущих международных условиях "поддержание благоприятного информационного фона вокруг наших стран и двустороннего сотрудничества особенно востребовано".
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