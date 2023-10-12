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В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля - РИА Новости, 12.10.2023
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21:05 12.10.2023 (обновлено: 21:09 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/demonstratsiya-1902383672.html
В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля
В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля - РИА Новости, 12.10.2023
В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля
Власти Иордании не позволили провести антиизраильскую демонстрацию в долине реки Иордан и приграничных районах с Палестиной, которую общественные организации... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:05
2023-10-12T21:09
в мире
иордан
иордания
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Власти Иордании не позволили провести антиизраильскую демонстрацию в долине реки Иордан и приграничных районах с Палестиной, которую общественные организации планировали организовать в связи с израильскими бомбежками сектора Газа, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства. "Беспокоясь о безопасности граждан, хотя они имеют право на законное выражение своих чувств в отношении того, что происходит на палестинских территориях, признаем массовые собрания и демонстрации в долине реки Иордан и приграничных районах недопустимыми, поскольку за их защиту и безопасность отвечают иорданские вооруженные силы", - отмечается в сообщении МВД, переданном агентством PETRA. В министерстве подчеркнули, что "службы безопасности примут все меры для предотвращения демонстраций, поскольку долина реки Иордан и прилегающие к ней районы вдоль границы с Палестиной являются запрещенными зонами для проведения массовых собраний". Долина река Иордан расположена в приграничной зоне, где Иорданское Хашимитское Королевство находится на восточном берегу реки Иордан, палестинские территории на Западном берегу реки Иордан оккупированы Израилем с 1967 года.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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в мире, иордан, иордания, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иордан, Иордания, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля

МВД: власти Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля

CC BY-SA 4.0 / Rolfcosar / Akaba - Hotel- und Strandzone - vorne die Burg Mamluk / Cropped imageИордания
Иордания - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Rolfcosar / Akaba - Hotel- und Strandzone - vorne die Burg Mamluk / Cropped image
Иордания. Архивное фото
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Власти Иордании не позволили провести антиизраильскую демонстрацию в долине реки Иордан и приграничных районах с Палестиной, которую общественные организации планировали организовать в связи с израильскими бомбежками сектора Газа, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства.
"Беспокоясь о безопасности граждан, хотя они имеют право на законное выражение своих чувств в отношении того, что происходит на палестинских территориях, признаем массовые собрания и демонстрации в долине реки Иордан и приграничных районах недопустимыми, поскольку за их защиту и безопасность отвечают иорданские вооруженные силы", - отмечается в сообщении МВД, переданном агентством PETRA.
В министерстве подчеркнули, что "службы безопасности примут все меры для предотвращения демонстраций, поскольку долина реки Иордан и прилегающие к ней районы вдоль границы с Палестиной являются запрещенными зонами для проведения массовых собраний".
Долина река Иордан расположена в приграничной зоне, где Иорданское Хашимитское Королевство находится на восточном берегу реки Иордан, палестинские территории на Западном берегу реки Иордан оккупированы Израилем с 1967 года.
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В миреИорданИорданияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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