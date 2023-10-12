https://ria.ru/20231012/demonstratsiya-1902383672.html

В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля

В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля - РИА Новости, 12.10.2023

В Иордании не разрешили провести акцию протеста против Израиля

Власти Иордании не позволили провести антиизраильскую демонстрацию в долине реки Иордан и приграничных районах с Палестиной, которую общественные организации... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:05

2023-10-12T21:05

2023-10-12T21:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Власти Иордании не позволили провести антиизраильскую демонстрацию в долине реки Иордан и приграничных районах с Палестиной, которую общественные организации планировали организовать в связи с израильскими бомбежками сектора Газа, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства. "Беспокоясь о безопасности граждан, хотя они имеют право на законное выражение своих чувств в отношении того, что происходит на палестинских территориях, признаем массовые собрания и демонстрации в долине реки Иордан и приграничных районах недопустимыми, поскольку за их защиту и безопасность отвечают иорданские вооруженные силы", - отмечается в сообщении МВД, переданном агентством PETRA. В министерстве подчеркнули, что "службы безопасности примут все меры для предотвращения демонстраций, поскольку долина реки Иордан и прилегающие к ней районы вдоль границы с Палестиной являются запрещенными зонами для проведения массовых собраний". Долина река Иордан расположена в приграничной зоне, где Иорданское Хашимитское Королевство находится на восточном берегу реки Иордан, палестинские территории на Западном берегу реки Иордан оккупированы Израилем с 1967 года.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, иордан, иордания, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году