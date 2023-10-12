https://ria.ru/20231012/davlenie-1902213434.html
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН
США и союзники давили на страны в ходе выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ), чтобы РФ не вернулась туда, заявило министерство иностранных дел РФ на... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:55
2023-10-12T11:55
2023-10-12T11:55
россия
оон
албания
болгария
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/11/1523091153_0:171:3500:2140_1920x0_80_0_0_98e3494b3ddb95805d07fdb70b378ba6.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. США и союзники давили на страны в ходе выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ), чтобы РФ не вернулась туда, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте. Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Сказалась развязанная Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем и их союзниками нечистоплотная антироссийская кампания, в ходе которой на государства-члены ООН оказывалось беспрецедентное давление, а зачастую и неприкрытый экономический и политический шантаж, для предотвращения возвращения России в состав СПЧ", - говорится в заявлении МИД РФ. Ведомство отметило, что Запад вел "не только кулуарную пропаганду среди делегаций" - "впервые была использована трибуна Совета Безопасности ООН для агитации против нашей страны". МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача – окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html
https://ria.ru/20231012/oon-1902166451.html
россия
албания
болгария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/11/1523091153_210:0:3291:2311_1920x0_80_0_0_ca99348e34eb1de6f660e62fc2d9b0cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, албания, болгария, в мире, сша
Россия, ООН, Албания, Болгария, В мире, США
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН
МИД: США и союзники оказали давление на страны, чтобы РФ не вернулась в СПЧ ООН