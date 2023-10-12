https://ria.ru/20231012/davlenie-1902213434.html

МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН

МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023

МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН

США и союзники давили на страны в ходе выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ), чтобы РФ не вернулась туда, заявило министерство иностранных дел РФ на... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:55

2023-10-12T11:55

2023-10-12T11:55

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. США и союзники давили на страны в ходе выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ), чтобы РФ не вернулась туда, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте. Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Сказалась развязанная Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем и их союзниками нечистоплотная антироссийская кампания, в ходе которой на государства-члены ООН оказывалось беспрецедентное давление, а зачастую и неприкрытый экономический и политический шантаж, для предотвращения возвращения России в состав СПЧ", - говорится в заявлении МИД РФ. Ведомство отметило, что Запад вел "не только кулуарную пропаганду среди делегаций" - "впервые была использована трибуна Совета Безопасности ООН для агитации против нашей страны". МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача – окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".

https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html

https://ria.ru/20231012/oon-1902166451.html

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россия, оон, албания, болгария, в мире, сша