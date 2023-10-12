Рейтинг@Mail.ru
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/davlenie-1902213434.html
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН
США и союзники давили на страны в ходе выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ), чтобы РФ не вернулась туда, заявило министерство иностранных дел РФ на... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:55
2023-10-12T11:55
россия
оон
албания
болгария
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/11/1523091153_0:171:3500:2140_1920x0_80_0_0_98e3494b3ddb95805d07fdb70b378ba6.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. США и союзники давили на страны в ходе выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ), чтобы РФ не вернулась туда, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте. Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Сказалась развязанная Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем и их союзниками нечистоплотная антироссийская кампания, в ходе которой на государства-члены ООН оказывалось беспрецедентное давление, а зачастую и неприкрытый экономический и политический шантаж, для предотвращения возвращения России в состав СПЧ", - говорится в заявлении МИД РФ. Ведомство отметило, что Запад вел "не только кулуарную пропаганду среди делегаций" - "впервые была использована трибуна Совета Безопасности ООН для агитации против нашей страны". МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача – окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html
https://ria.ru/20231012/oon-1902166451.html
россия
албания
болгария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/11/1523091153_210:0:3291:2311_1920x0_80_0_0_ca99348e34eb1de6f660e62fc2d9b0cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, албания, болгария, в мире, сша
Россия, ООН, Албания, Болгария, В мире, США
МИД: США оказывали давление на страны, чтобы Россия не вернулась в СПЧ ООН

МИД: США и союзники оказали давление на страны, чтобы РФ не вернулась в СПЧ ООН

© NASA / Denis BalibouseПустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© NASA / Denis Balibouse
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. США и союзники давили на страны в ходе выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ), чтобы РФ не вернулась туда, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте.
Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов
Вчера, 22:26
«
"Сказалась развязанная Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем и их союзниками нечистоплотная антироссийская кампания, в ходе которой на государства-члены ООН оказывалось беспрецедентное давление, а зачастую и неприкрытый экономический и политический шантаж, для предотвращения возвращения России в состав СПЧ", - говорится в заявлении МИД РФ.
Ведомство отметило, что Запад вел "не только кулуарную пропаганду среди делегаций" - "впервые была использована трибуна Совета Безопасности ООН для агитации против нашей страны".
МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача – окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД
07:27
 
РоссияООНАлбанияБолгарияВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала